Наиболее распространённые заболевания среди школьников назвали в Минздраве

В Казахстане усиливают профилактику заболеваний среди детей школьного возраста. За первое полугодие 2026 года медицинские осмотры прошли 3,6 млн детей. По их результатам заболевания выявлены у 302 тыс. детей, более 119 тыс. взяты на динамическое наблюдение.

Среди наиболее распространенных проблем со здоровьем остаются кариес, анемия и нарушения зрения. В частности, во время профилактических осмотров школьников за шесть месяцев выявили 80 169 случаев кариеса.

В Минздраве отмечают, что профилактика стоматологических заболеваний начинается с повседневных привычек. Частое употребление продуктов и напитков с высоким содержанием свободных сахаров повышает риск развития кариеса. Поэтому важны регулярная гигиена полости рта, ограничение сладостей, доступ к питьевой воде и своевременное обращение за медицинской помощью.

С 2025 года в организациях образования действует новый стандарт школьного питания, предусматривающий снижение содержания сахара и соли в рационе детей.

Кроме того, в рамках проекта «Болашаққа сау тіспен» за два года открыто 166 стоматологических профилактических кабинетов. Их работа направлена на формирование у школьников навыков ухода за зубами и предупреждение заболеваний полости рта.

В профилактику детских заболеваний также внедряют цифровые решения. С 2027 года планируется запустить СМС-информирование родителей о предстоящих медицинских осмотрах детей. Ожидается, что это поможет семьям своевременно получать напоминания и проходить необходимые обследования.

При этом здоровье ребенка зависит не только от медицинского наблюдения. Существенную роль играют сбалансированное питание, физическая активность, полноценный сон, психологическое благополучие.

Для эффективной профилактики заболеваний необходима совместная работа медицинских организаций, системы образования, местных исполнительных органов и родителей.