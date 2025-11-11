Накануне государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Москву в "Российской газете" опубликована его статья "Вечная дружба – путеводная звезда для наших народов", передает BAQ.KZ.

Приводим полный текст статьи:

Казахстан и Россия - это государства-союзники и стратегические партнеры. Сама история предопределила нашу вечную дружбу, масштабное сотрудничество во всех отраслях, тесное взаимодействие в гуманитарной сфере.

Наши народы веками жили бок о бок, деля радости и испытания, вместе создавали единое культурное пространство Евразии. Нас объединяет общее восприятие традиционных ценностей, схожие взгляды на актуальные вопросы современного бытия, совместная работа по обеспечению благополучия братских народов.

На этой незыблемой основе мы уверенно идем вперед по пути многопланового сотрудничества, проявляя при этом взаимное уважение к истории, культуре, традициям наших народов.

С момента обретения независимости Казахстан придавал особое значение развитию дружественных отношений с Россией. В первой концепции внешней политики страны, а затем в последующих подобных документах российское направление фиксировалось как неизменный приоритет.

В 1992 году был подписан первый Договор о вечной дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который заложил прочный фундамент межгосударственных отношений и стал символом осознанного выбора наших народов.

Многое в мире и на постсоветском пространстве изменилось с тех пор, но ключевой тезис, сформулированный в тексте Договора, не потерял актуальности: вечная дружба - это не просто фигура речи, а точное отражение философского и политического восприятия нашими народами сложных, неоднозначных реалий современного и будущего времени.

Казахстан и Россия сумели выстроить качественное и содержательное стратегическое партнерство и союзничество. В основе такого сотрудничества - осознанное стремление наших народов быть вместе в это турбулентное, непредсказуемое время. Другими словами, вечная дружба - это путеводная звезда для наших государств и народов.

Отношения двух стран отличаются зрелостью, устойчивостью, потому что выстроены на глубоком доверии, уважении и равноправии. Взаимная ответственность за будущее наших народов позволяет находить решение всех вопросов, стоящих на повестке дня двустороннего сотрудничества. В моем понимании, стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и России - это крайне важный фактор создания системы Евразийской безопасности.

Отношения Казахстана и России переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества

Все достижения в двустороннем сотрудничестве неразрывно связаны с энергичной, продуктивной деятельностью в данном направлении президента Владимира Владимировича Путина. В Казахстане он пользуется неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, его имя на устах политиков и простых людей практически во всех странах мира.

В ноябре прошлого года президент России посетил Казахстан с государственным визитом, который по своему политическому и практическому значению стал историческим. В Астане был подписан солидный пакет документов, открывающих новые горизонты нашего партнерства. Важно то, что, несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества.

В канун своего государственного визита в Москву хотел бы отметить исключительное значение предстоящих переговоров с Владимиром Путиным.

В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений. Другими словами, преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно.

Казахстан и Россия выстроили по-настоящему образцовые межгосударственные отношения. Более трех десятилетий мы неуклонно развиваем наше многоплановое сотрудничество во благо двух народов. И предстоящие переговоры с президентом Владимиром Путиным имеют особое значение с точки зрения их дальнейшего наполнения новым содержанием.

В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям.

Российская Федерация входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров нашей страны. В свою очередь Казахстан - в пятерке основных торговых партнеров России. Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в 30 млрд долларов.

Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Российские инвесторы - в числе лидеров по вложениям в экономику нашей страны, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности Казахстана, прочных деловых связях и доверии между двумя государствами.

Фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 млрд долларов. При участии ряда крупных российских компаний, таких как "Сибур", "Газпром", "Лукойл", "ЕвроХим", в нашей стране строятся высокотехнологичные заводы по производству полиэтилена, бутадиена, минеральных удобрений и другой востребованной высокотехнологичной продукции. С "Татнефтью" налажен выпуск автошин, а с "КАМАЗом" - комплектующих для грузовиков.

В целом в Казахстане успешно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом. Это не просто цифра, а реальный результат взаимовыгодного партнерства, благодаря которому открываются новые производства, создаются десятки тысяч рабочих мест, осуществляется трансфер передовых технологий, укрепляются связи между регионами и людьми.

Особое место в нашем сотрудничестве занимает сфера энергетики. Совместными усилиями мы обеспечиваем бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Ведем строительство и модернизацию крупных энергетических объектов. Здесь, безусловно, якорным проектом станет возведение первой в Казахстане атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с "Росатомом". Строительство АЭС позволит нашей стране замкнуть полный ядерный топливный цикл от добычи урана до производства электроэнергии. Кроме того, проект открывает новые перспективы для трансфера технологий, обучения специалистов, создания новых рабочих мест, развития смежных отраслей, в том числе таких как машино- и приборостроение.

Делом повышенной стратегической важности считаю углубление взаимодействия в транспортно-логистической отрасли.

По территории Казахстана проходит 13 международных транспортных коридоров - пять железнодорожных и восемь автомобильных, обеспечивающих около 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой.

Учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для обеспечения устойчивой транспортной связанности всей Евразии. Для достижения этой цели наши страны работают над повышением пропускной способности автомобильного коридора "Западная Европа - Западный Китай", осуществляют модернизацию 30 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Вместе мы прилагаем усилия для расширения возможностей восточной ветки транспортного коридора "Север - Юг", где уже сегодня отмечается значительный рост объема грузоперевозок. Особую роль в этом процессе играет железная дорога Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран. Подписана дорожная карта, реализация которой увеличит пропускную способность этой стратегической артерии до 20 млн тонн в год в ближайшие пять лет.

Перечисленные направления занимают важное место в нашем сотрудничестве, но спектр казахстанско-российского взаимодействия значительно шире, включая все возможные сферы. Перед правительствами двух стран поставлена масштабная задача вывести в авангард нашего партнерства новые, в первую очередь, высокотехнологичные отрасли, которые будут определять облик экономики будущего.

Отношения Астаны и Москвы оказывают решающее влияние на многие фундаментальные процессы на всем евразийском пространстве

В Казахстане и России текущий год ознаменовался знаковыми юбилейными мероприятиями. Важнейшее из них - 80-летие Великой Победы. Это одно из самых значимых исторических событий для наших народов.

Как известно, каждый пятый казахстанец ушел на фронт, около половины из них погибли на полях сражений. Миллионы наших граждан - и стар, и млад - трудились в тылу.

В ознаменование юбилея Победы в Астане состоялся беспрецедентный по своим масштабам военный парад, а по всему Казахстану прошли сотни памятных мероприятий, посвященных подвигам наших отцов и дедов.

Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность волонтерам-поисковикам из Казахстана, России и других стран, которые ведут кропотливую работу по увековечению памяти погибших воинов.

Еще одной важной вехой, объединяющей наши страны, стал 70-летний юбилей легендарного космодрома Байконур. Этот комплекс по праву считается колыбелью мировой космонавтики и символом величия человеческого разума.

На протяжении десятилетий Байконур служит прочным звеном стратегического партнерства двух государств, олицетворяя научно-технический прогресс и устремленность в будущее.

Большое значение мы придаем 20-летию Договора о казахстанско-российской государственной границе от 18 января 2005 года. Документ выступает незыблемой правовой основой взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран. Самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире с полным правом можно назвать поясом дружбы.

Безусловно, заметный вклад в развитие всего комплекса "горизонтальных" связей вносит ежегодное проведение Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. За более чем два десятилетия он утвердился в качестве эффективной площадки укрепления двусторонних отношений. В этом году очередной форум пройдет в Уральске.

Отмечу, что принятая Программа межрегионального сотрудничества на 2024-2028 годы позволяет наполнять политические договоренности конкретным содержанием, воплощая в реальность цели по развитию промышленной кооперации и увеличению взаимного товарооборота.

Отдельного внимания заслуживают многогранные гуманитарные контакты, которые как живая нить связывают наши народы.

Символом прочных и дружественных связей между двумя странами стало торжественное открытие "Аллеи Вечной дружбы Казахстана и России" в Астане в этом году. В ближайшее время будет открыт "Сквер казахстанско-российской дружбы" в Москве.

Укрепляется сотрудничество между музеями, библиотеками, театрами, художественными галереями, кинематографистами. Намечено проведение ряда совместных молодежных, научных и спортивных форумов.

Особое значение придается взаимодействию в научно-образовательной сфере. Высокотехнологические проекты невозможны без квалифицированных специалистов. Именно образование формирует интеллектуальный фундамент будущего в эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации, в которой знания становятся главным капиталом развития.

В Казахстане успешно работают филиалы девяти ведущих российских вузов. За последние годы образовательное партнерство вышло на новый уровень: открыт филиал МГИМО в Астане, а в Омске начал работу филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби - первое представительство зарубежного вуза на территории России. Это не просто подготовка кадров и укрепление академических связей - это прочные мосты реального доверия и подлинного стратегического сближения. К тому же принято важное решение о строительстве филиала российской школы "Сириус" в Алматы.

Всегда считал, что языковое многообразие - наше уникальное преимущество. В Казахстане мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга десятки культур. Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества.

Поддержку русского языка мы рассматриваем как часть широкого гуманитарного взаимодействия, которое укрепляет диалог и доверие между народами. Именно поэтому я выступил с инициативой создания Международной организации по русскому языку.

Убежден, что молодежь Казахстана должна владеть несколькими языками - казахским, русским, а также английским, китайским и другими. Это важное условие успеха в глобальном мире.

В завершение хотел бы вновь подчеркнуть, что отношения Астаны и Москвы, вне всяких сомнений, оказывают решающее влияние на многие фундаментальные процессы на всем евразийском пространстве.

Наше сотрудничество лишено бездушной формальности и инерции - оно по-настоящему живое и динамичное, способное выдержать не только испытание временем, но и гибко отвечать на вызовы новой эпохи.

Когда мир ищет новые ориентиры, Евразия нуждается в надежных точках опоры - в союзничестве, которое не подвержено конъюнктуре, а питается общим смыслом и единой судьбой.

Народы Казахстана и России устремлены в будущее, при этом сохраняя верность историческим и духовным корням. Это вселяет уверенность, что стратегическое партнерство и союзничество наших стран всегда будет оплотом созидания, безопасности и сотрудничества для всего континента.