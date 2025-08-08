  • 8 Августа, 19:56

Накануне юбилея Абая Кунанбаева в Семее выбирали лучших айтыскеров

Сегодня, 19:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 19:02
Сегодня, 19:02
117
Фото: BAQ.KZ

Казахстан продолжает праздновать 180-летие Абая Кунанбаева. На восьмой день торжеств в театре имени Абая в Семее прошел республиканский айтыс "Адамзаттың Абайы". Двенадцать лучших мастеров жанра сразились в поэтический искрометности. Всю импровизацию и философскую глубину участники посвятили наследию великого казахского поэта. Журналист BAQ.KZ побывал на месте событий и готов рассказать все подробности.

Самое читаемое

Наверх