Накануне юбилея Абая Кунанбаева в Семее выбирали лучших айтыскеров
Сегодня, 19:02
Казахстан продолжает праздновать 180-летие Абая Кунанбаева. На восьмой день торжеств в театре имени Абая в Семее прошел республиканский айтыс "Адамзаттың Абайы". Двенадцать лучших мастеров жанра сразились в поэтический искрометности. Всю импровизацию и философскую глубину участники посвятили наследию великого казахского поэта. Журналист BAQ.KZ побывал на месте событий и готов рассказать все подробности.
