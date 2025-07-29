Жительница Аральского района, социальный работник Н., после долгой судебной борьбы была восстановлена на работе в районном отделе социальной помощи, передает BAQ.KZ.

С 2013 года она оказывала помощь на дому детям и инвалидам старше 18 лет, однако в 2022 году по инициативе работодателя её трудовой договор был расторгнут.

В 2023 году Верховный Суд Республики Казахстан признал увольнение незаконным и восстановил женщину на должности. Однако вскоре после этого, в период с апреля по август 2024 года, против неё были применены дисциплинарные взыскания — строгий выговор и обвинения в нарушении трудовой дисциплины, что вновь стало поводом для расторжения трудового договора.

Социальный работник обратилась в суд с иском о признании увольнения незаконным, указывая на преследование и необоснованные проверки со стороны работодателя после её восстановления. Суд установил, что районный отдел допустил ряд нарушений: не получил письменных объяснений от работника, не соблюдал порядок и сроки дисциплинарных взысканий, а акты составлялись неуполномоченными лицами. Также отдел не представил доказательств неисполнения обязанностей без уважительных причин.

Решением суда приказ о расторжении трудового договора был признан незаконным, истец восстановлена на работе и взыскана заработная плата за вынужденный прогул в размере 763 503 тенге. Суд также направил частное определение акиму Аральского района для предупреждения подобных нарушений в будущем.

Решение суда вступило в законную силу, а социальный работник продолжит работу на прежней должности.