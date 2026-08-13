Наказы избирателей отразились в предвыборной программе партии «Ауыл»

Плохая дорога для сельского жителя - не абстрактная «инфраструктурная проблема». Это лишний час в пути. Нехватка врача - поездка за десятки километров ради обследования. Отсутствие работы в селе - вопрос о том, останутся ли здесь дети после учебы. Дорогие коммунальные услуги - вполне конкретная сумма в семейном бюджете.

Большая политика чаще всего начинается именно с таких вещей. Не с формулировок стратегий, а с дороги, воды, зарплаты, больницы, школы, пастбища или возможности открыть свое дело.

С этими вопросами кандидаты партии «Ауыл» сталкиваются во время поездок по стране. По данным партийного штаба, с начала агитационной кампании во встречах приняли участие более 60 тыс. человек, прошло свыше тысячи мероприятий и акций. География разная, но обнаруживается одна закономерность: разговоры сводятся к одним и тем же вопросам.

Село хочет создавать рабочие места

Один из наиболее устойчивых запросов в сельской местности – работа. Причем речь идет не только о вакансии как таковой. На встречах жители говорят о небольших производствах, переработке сельхозпродукции, развитии собственного хозяйства. Логика понятна: если выращенное в районе здесь же переработать, упаковать и продать, часть добавленной стоимости останется на месте. Значит, появятся рабочие места, доход у местного бизнеса и дополнительные возможности для молодых семей.

Эта тема занимает заметное место и в предвыборной программе «Ауыл». Партия предлагает вовлечь в экономический оборот 1,6 млн личных подсобных хозяйств, расширив для них доступ к финансированию, господдержке и сбыту. Среди заявленных мер – развитие кооперации производителей, создание кооперативных магазинов в городах, агрологистической инфраструктуры с хранилищами и распределительными центрами, а также создание специализированного Агробанка.

То есть, ответ на вопрос «Куда продавать выращенное?» в программе раскладывается на несколько звеньев: производство, финансирование, хранение, переработка, логистика и конечный сбыт. Отдельный акцент сделан на том, чтобы государственная поддержка доходила прежде всего до тех хозяйств, которые действительно производят продукцию и создают рабочие места.

Врач далеко, интернет ближе

Другая повторяющаяся тема - медицина. В небольших населенных пунктах жители говорят о нехватке узких специалистов. Чтобы пройти обследование или получить консультацию, нередко приходится обращаться в районный или областной центр.

В предвыборной программе партии есть решение проблемы - оснащение сельских медицинских организаций телемедицинскими технологиями, чтобы врачи на местах могли консультироваться со специалистами ведущих клиник.

Это хороший пример того, как запрос жителей и политическое предложение могут совпадать по цели, но отличаться по способу ее достижения. Люди говорят: сделайте врача ближе. Программа предлагает, в частности, приблизить консультацию специалиста с помощью технологий.

Уехать учиться - и суметь вернуться

Почти неизбежно разговор о селе выходит на кадровую проблему. Школе нужен учитель, больнице - врач, хозяйству - ветеринар или агроном. Но одного направления молодого специалиста недостаточно. Они говорят о жилье, зарплате и перспективах - о причинах, по которым человек захочет остаться после первых обязательных лет работы.

В программе «Ауыл» этому посвящен проект с говорящим названием - «Из аула за дипломом и обратно с работой, жильем и перспективой!». Он рассчитан прежде всего на сельскую молодежь, обучающуюся по сельской квоте, - по оценке партии, речь может идти примерно о 30 тысячах студентов ежегодно. Кроме того, программа предусматривает предложения по доступному жилью для сельских врачей и учителей и субсидируемому «первому рабочему месту на селе».

У города - свои вопросы. Но не совсем другие

За пределами сельской повестки меняются акценты, но не сам характер запросов. В городах и промышленных районах чаще говорят об оплате и условиях труда, безопасности на производстве, тарифах, состоянии дорог и коммунальных сетей. В семейном бюджете все эти темы быстро перестают быть «экономической политикой» и превращаются в стоимость отопления, дорогу до работы или размер заработной платы.

В предвыборной программе «Ауыл» среди предложений значатся ежегодная индексация государственных пособий с учетом инфляции и стоимости жизни, меры по повышению оплаты труда производственного и обслуживающего персонала, а также общественный контроль за ростом коммунальных тарифов и качеством инфраструктуры.

В предвыборной программе есть темы, которые существуют уже как отдельные политические предложения. По дорогам партия заявляет о необходимости качественного содержания трасс всех уровней - от республиканских до сельских. В социальной части предлагается комплексная реформа пенсионной системы, в том числе изменение подходов к управлению пенсионными накоплениями.

Можно спорить о механизмах, стоимости и реалистичности отдельных инициатив - и это нормальный вопрос к любой предвыборной программе. Но само совпадение тем заметно: жители говорят о дороге и пенсии – программа отвечает предложениями по дорогам и пенсионной системе.

От 75 тысяч предложений - к новым наказам

При подготовке предвыборной программы партия «Ауыл» собрала более 75 тыс. предложений и запросов граждан со всей страны. Но с утверждением документа диалог не завершился: кандидаты продолжают принимать новые наказы во время встреч в регионах.

Одним из таких форматов стала акция «От двери к двери», которая, по данным партийного штаба, охватила более 10 тыс. человек. Здесь жители, также говорят о том, что волнует их ежедневно: дорогах, работе, ценах, коммунальных услугах, доступности медицины и образования.

И эти встречи показывают важную закономерность. Практичечки все вопросы, которые сегодня звучат на встречах в разных регионах, нашли отражение в предвыборной программе «Ауыл».

Изготовитель: Республиканское общественное объединение «Партия «Ауыл»

Заказчик: Республиканское общественное объединение «Партия «Ауыл»

Оплачено: из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Партия «Ауыл».