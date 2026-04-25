Накопления казахстанцев приблизились к 27 трлн тенге

Пенсионные накопления казахстанцев продолжают расти на фоне изменений в экономике и повышения финансовой дисциплины населения, передает BAQ.kz.

По данным Ranking, на начало марта 2026 года их общий объём приблизился к 27 трлн тенге, увеличившись за год на 18,5%. Основную долю формируют обязательные пенсионные взносы — более 25 трлн тенге, что на 15,3% больше, чем годом ранее.

Накопления по обязательным профессиональным взносам, которые оплачивают работодатели за работников с вредными условиями труда, достигли 746,9 млрд тенге (+15%). Добровольные взносы, оформляемые по желанию граждан, выросли на 24% — до 10,09 млрд тенге.

С 2026 года действует новый механизм — обязательные взносы работодателя. Их ставка сейчас составляет 3,5% от заработной платы и будет увеличена до 5% к 2028 году. Объём накоплений по этому направлению уже достиг 879,18 млрд тенге, увеличившись в 2,8 раза за год. Системой охвачены более 5,5 млн человек.

За январь–февраль 2026 года на счета поступило 571,83 млрд тенге пенсионных взносов (+15%). В том числе:

ОПВ — 446,35 млрд тенге (+7,3%);

ОППВ — 26,89 млрд тенге (+20%);

ОПВР — 98,25 млрд тенге (+68,9%);

ДПВ — 347 млн тенге.

Рост обеспечивают увеличение доходов населения, расширение официальной занятости, снижение доли теневой экономики и рост финансовой грамотности. Дополнительным фактором стало развитие самой системы и появление новых видов взносов.

Значительную часть поступлений формирует инвестиционный доход. За два месяца 2026 года он составил 523,88 млрд тенге — 48% от общего объёма поступлений. С 2014 года суммарный инвестиционный доход достиг 10,83 трлн тенге и занимает 41,7% в структуре накоплений.

Государство гарантирует сохранность обязательных взносов с учётом инфляции. В случае недостаточной доходности разница компенсируется.

В целом динамика указывает на укрепление пенсионной системы и рост долгосрочных накоплений граждан.