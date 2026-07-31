Наличие незаконных шлагбаумов и бетонных ограждений проверяют в столичных дворах

В Астане прошел профилактический рейд против незаконных ограждений во дворах многоэтажных жилых домов, которые препятствуют движению автомобилей спецслужб. Главная цель мероприятия — обеспечение беспрепятственного и своевременного прибытия пожарных машин, скорой помощи и полиции на место происшествия в случае чрезвычайной ситуации.

По информации акимата столицы, рейд был проведен совместно Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Астаны, прокуратурой, Департаментом полиции и городским акиматом. Специалисты обошли дворы и проверили наличие незаконно установленных бетонных блоков, цепей, шлагбаумов и других препятствий, мешающих проезду спецтехники. По словам представителей государственных служб, в отношении нарушений принимаются меры по их устранению в соответствии с действующим законодательством.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны проводит такие рейдовые мероприятия на системной основе. Эти рейды организуются совместно с представителями прокуратуры, органов внутренних дел и акимата. Основная цель рейдов — профилактика нарушений требований пожарной безопасности, устранение выявленных нарушений. А также разъяснение жителям важности соблюдения правил пожарной безопасности. В связи с этим в ходе рейда с жителями проводится разъяснительная работа, широко пропагандируется необходимость недопущения нарушений требований пожарной безопасности», — сказал исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Омиржан Тукушев.

По словам специалистов, в большинстве случаев жители устанавливают различные препятствия, чтобы сохранить парковочные места или ограничить въезд посторонних автомобилей. Однако подобные действия в случае чрезвычайной ситуации могут превратить даже считанные минуты в решающий фактор и поставить под угрозу человеческие жизни.