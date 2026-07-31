Наличие незаконных шлагбаумов и бетонных ограждений проверяют в столичных дворах
Служба по чрезвычайным ситуациям призывает жителей не устанавливать незаконные ограждения во дворах и создавать условия для свободного движения спецтехники.
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В Астане прошел профилактический рейд против незаконных ограждений во дворах многоэтажных жилых домов, которые препятствуют движению автомобилей спецслужб. Главная цель мероприятия — обеспечение беспрепятственного и своевременного прибытия пожарных машин, скорой помощи и полиции на место происшествия в случае чрезвычайной ситуации.
По информации акимата столицы, рейд был проведен совместно Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Астаны, прокуратурой, Департаментом полиции и городским акиматом. Специалисты обошли дворы и проверили наличие незаконно установленных бетонных блоков, цепей, шлагбаумов и других препятствий, мешающих проезду спецтехники. По словам представителей государственных служб, в отношении нарушений принимаются меры по их устранению в соответствии с действующим законодательством.
«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны проводит такие рейдовые мероприятия на системной основе. Эти рейды организуются совместно с представителями прокуратуры, органов внутренних дел и акимата. Основная цель рейдов — профилактика нарушений требований пожарной безопасности, устранение выявленных нарушений. А также разъяснение жителям важности соблюдения правил пожарной безопасности. В связи с этим в ходе рейда с жителями проводится разъяснительная работа, широко пропагандируется необходимость недопущения нарушений требований пожарной безопасности», — сказал исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Омиржан Тукушев.
По словам специалистов, в большинстве случаев жители устанавливают различные препятствия, чтобы сохранить парковочные места или ограничить въезд посторонних автомобилей. Однако подобные действия в случае чрезвычайной ситуации могут превратить даже считанные минуты в решающий фактор и поставить под угрозу человеческие жизни.
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