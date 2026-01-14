В целях поддержки предпринимателей и повышения качества ведения бухгалтерского и налогового учёта Министерство финансов Республики Казахстан запустило акцию "Народный бухгалтер", передает BAQ.KZ.

Акция проводится с 5 января по 30 июня 2026 года.

В рамках акции на базе управлений государственных доходов в городах и областных центрах организован офлайн-приём граждан.

В январе–феврале 2026 года консультации проводятся три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10:00 до 13:00.

Начиная с марта приём будет осуществляться два раза в неделю.

Графики приёма опубликованы на официальных интернет-ресурсах Комитета государственных доходов и территориальных органов государственных доходов, а также на их страницах в социальных сетях. Места оказания услуг обозначены специальными табличками "Народный бухгалтер" с указанием режима работы и адреса.

Кроме того, Комитет государственных доходов подготовил информационные буклеты "Топ-50 вопросов и ответов", в которых простым языком разъясняются требования законодательства и пошагово описывается порядок работы в информационных системах. Эти материалы доступны на официальных сайтах и в социальных сетях.

Также обновлена информация для call-центра и дополнен Telegram-канал SalykBot.

В рамках акции:

консультации получили 3 тысячи налогоплательщиков;

привлечено 80 спикеров.

Помимо очного приёма, во время консультаций организована видеосвязь и телефонные консультации между районными и городскими управлениями.

Кроме личных приёмов, для предпринимателей планируется проведение онлайн-консультаций через официальные интернет-ресурсы, вебинаров (в онлайн- и офлайн-формате), а также тематических консультационных сессий в отчётные периоды.

Адреса проведения приёма в рамках акции "Народный бухгалтер":