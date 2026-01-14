Налоги без стресса: в Казахстане проходит акция "Народный бухгалтер"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В целях поддержки предпринимателей и повышения качества ведения бухгалтерского и налогового учёта Министерство финансов Республики Казахстан запустило акцию "Народный бухгалтер", передает BAQ.KZ.
Акция проводится с 5 января по 30 июня 2026 года.
В рамках акции на базе управлений государственных доходов в городах и областных центрах организован офлайн-приём граждан.
В январе–феврале 2026 года консультации проводятся три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10:00 до 13:00.
Начиная с марта приём будет осуществляться два раза в неделю.
Графики приёма опубликованы на официальных интернет-ресурсах Комитета государственных доходов и территориальных органов государственных доходов, а также на их страницах в социальных сетях. Места оказания услуг обозначены специальными табличками "Народный бухгалтер" с указанием режима работы и адреса.
Кроме того, Комитет государственных доходов подготовил информационные буклеты "Топ-50 вопросов и ответов", в которых простым языком разъясняются требования законодательства и пошагово описывается порядок работы в информационных системах. Эти материалы доступны на официальных сайтах и в социальных сетях.
Также обновлена информация для call-центра и дополнен Telegram-канал SalykBot.
В рамках акции:
-
консультации получили 3 тысячи налогоплательщиков;
-
привлечено 80 спикеров.
Помимо очного приёма, во время консультаций организована видеосвязь и телефонные консультации между районными и городскими управлениями.
Кроме личных приёмов, для предпринимателей планируется проведение онлайн-консультаций через официальные интернет-ресурсы, вебинаров (в онлайн- и офлайн-формате), а также тематических консультационных сессий в отчётные периоды.
Адреса проведения приёма в рамках акции "Народный бухгалтер":
-
Актюбинская область — г. Актобе, ул. Кобланды батыра, 7
-
Восточно-Казахстанская область — г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева, 86 (КЦО, 3 этаж)
-
Область Ұлытау — г. Жезказган, пр. Мира, 26
-
Область Абай — г. Семей, ул. Дулата Бабатайулы, 28Б (бывшая Первомайская)
-
Костанайская область — г. Костанай, ул. Мауленова, 21
-
Атырауская область — г. Атырау, ул. Абая, 10А
-
Кызылординская область — г. Кызылорда, ул. Назарбаева, 23
-
Область Жетісу — г. Талдыкорган, ул. Жансугірова, 111
-
Павлодарская область — г. Павлодар, ул. Площадь Победы, 5А
-
Туркестанская область — г. Туркестан, микрорайон Жаңа қала, ул. 11, здание 32
-
Северо-Казахстанская область — г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 56А
-
Алматинская область — г. Конаев, ул. Индустриальная, 9/5
-
Акмолинская область — г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 21А
-
Мангистауская область — г. Актау, 31Б микрорайон, здание 35
-
Карагандинская область — г. Караганда, ул. Ермекова, 73
-
Западно-Казахстанская область — г. Уральск, ул. Некрасова, 30/1
-
Жамбылская область — г. Тараз, ул. Койгельды, 188
Самое читаемое
- 14 января школьников Астаны переводят на дистанционное обучение
- ИПН отменяют для части граждан: какие доходы больше не облагаются налогом в Казахстане
- Президенту доложили о газификации Астаны и запуске ключевых газопроводов
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый задержан