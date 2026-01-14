  • 14 Января, 19:19

Налоги без стресса: в Казахстане проходит акция "Народный бухгалтер"

Сегодня, 18:53
Фото: BAQ.KZ – архив

В целях поддержки предпринимателей и повышения качества ведения бухгалтерского и налогового учёта Министерство финансов Республики Казахстан запустило акцию "Народный бухгалтер", передает BAQ.KZ.

Акция проводится с 5 января по 30 июня 2026 года.

В рамках акции на базе управлений государственных доходов в городах и областных центрах организован офлайн-приём граждан.

В январе–феврале 2026 года консультации проводятся три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10:00 до 13:00.

Начиная с марта приём будет осуществляться два раза в неделю.

Графики приёма опубликованы на официальных интернет-ресурсах Комитета государственных доходов и территориальных органов государственных доходов, а также на их страницах в социальных сетях. Места оказания услуг обозначены специальными табличками "Народный бухгалтер" с указанием режима работы и адреса.

Кроме того, Комитет государственных доходов подготовил информационные буклеты "Топ-50 вопросов и ответов", в которых простым языком разъясняются требования законодательства и пошагово описывается порядок работы в информационных системах. Эти материалы доступны на официальных сайтах и в социальных сетях.

Также обновлена информация для call-центра и дополнен Telegram-канал SalykBot.

В рамках акции:

  • консультации получили 3 тысячи налогоплательщиков;

  • привлечено 80 спикеров.

Помимо очного приёма, во время консультаций организована видеосвязь и телефонные консультации между районными и городскими управлениями.

Кроме личных приёмов, для предпринимателей планируется проведение онлайн-консультаций через официальные интернет-ресурсы, вебинаров (в онлайн- и офлайн-формате), а также тематических консультационных сессий в отчётные периоды.

Адреса проведения приёма в рамках акции "Народный бухгалтер":

  • Актюбинская область — г. Актобе, ул. Кобланды батыра, 7

  • Восточно-Казахстанская область — г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева, 86 (КЦО, 3 этаж)

  • Область Ұлытау — г. Жезказган, пр. Мира, 26

  • Область Абай — г. Семей, ул. Дулата Бабатайулы, 28Б (бывшая Первомайская)

  • Костанайская область — г. Костанай, ул. Мауленова, 21

  • Атырауская область — г. Атырау, ул. Абая, 10А

  • Кызылординская область — г. Кызылорда, ул. Назарбаева, 23

  • Область Жетісу — г. Талдыкорган, ул. Жансугірова, 111

  • Павлодарская область — г. Павлодар, ул. Площадь Победы, 5А

  • Туркестанская область — г. Туркестан, микрорайон Жаңа қала, ул. 11, здание 32

  • Северо-Казахстанская область — г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 56А

  • Алматинская область — г. Конаев, ул. Индустриальная, 9/5

  • Акмолинская область — г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 21А

  • Мангистауская область — г. Актау, 31Б микрорайон, здание 35

  • Карагандинская область — г. Караганда, ул. Ермекова, 73

  • Западно-Казахстанская область — г. Уральск, ул. Некрасова, 30/1

  • Жамбылская область — г. Тараз, ул. Койгельды, 188

