Налоги на QR-платежи могут ударить по малому бизнесу — депутат
В Мажилисе обеспокоены налогами на QR-платежи и переводы.
QR-платежи, мобильные переводы и другие цифровые сервисы могут стать менее выгодными для бизнеса из-за различий в налоговом режиме. С таким предупреждением выступила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, направив запрос заместителю Премьер-министра — министру национальной экономики Серику Жумангарину, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Савельевой, за последние годы в Казахстане была сформирована широкая экосистема безналичных платежей, которая обеспечивает удобство и безопасность для граждан, а также способствует цифровизации экономики и снижению теневого оборота.
Однако, как отметила депутат, на практике отдельные формы безналичных расчетов оказались в разном налоговом режиме.
«Возникает риск, что выбор платежного инструмента будет определяться не удобством, безопасностью и эффективностью, а налоговой разницей и дополнительными издержками», – говорится в запросе.
По мнению депутата, особенно чувствительной эта проблема является для малого и микробизнеса – магазинов у дома, аптек, кафе, салонов, сервисных точек и небольших онлайн-продавцов.
«Любое дополнительное удорожание приема оплаты в конечном счете отражается либо на цене товара и услуги, либо на марже малого бизнеса, либо на стремлении вернуться к наличным расчетам», – подчеркнула Савельева.
Депутат также предупредила, что подобный подход может негативно повлиять на развитие QR-платежей, мобильных переводов и других современных цифровых сервисов.
В этой связи она предложила рассмотреть вопрос налогового режима платежных услуг в рамках работы Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса при Правительстве.
Савельева считает необходимым провести анализ влияния действующего регулирования на стоимость приема безналичной оплаты для МСБ, конечные цены товаров и услуг, конкурентоспособность национальных платежных решений и темпы цифровизации торговли.
Кроме того, депутат попросила Правительство представить официальную оценку влияния действующего подхода на бизнес и потребителей, а также при необходимости учесть соответствующие меры при подготовке поправок в Налоговый кодекс.
