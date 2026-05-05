Налогоплательщикам упростили работу в кабинете: что изменилось

Комитет государственных доходов Казахстана обновил кабинет налогоплательщика с учетом предложений пользователей, передает BAQ.kz.

В ведомстве сообщили, что изменения направлены на упрощение работы с отчетностью и повышение удобства сервиса.

Как отмечается, особое внимание уделили работе с ошибками. Теперь при заполнении форм налоговой отчетности все ошибки отображаются единым списком, а пользователи могут сразу перейти к нужному полю для исправления.

Также реализована возможность просмотра печатной формы отчетности на любом этапе заполнения в привычном формате.

Кроме того, расширены функции работы с лицевыми счетами. Теперь их можно формировать без обязательного указания отдельных кодов, а также просматривать по бюджетной классификации в разрезе различных органов.

В системе появилась и новая функция - запрос лицевого счета по структурному подразделению, которая ранее отсутствовала.

Дополнительно усовершенствован журнал обработки запросов. В нем теперь отображаются более подробные данные, включая отчетный период и время отправки и получения ответа.

Как подчеркнули в комитете, работа по развитию системы будет продолжена.

"Конструктивные предложения пользователей принимаются во внимание и ложатся в основу обновлений", - отметили в ведомстве.

Для обратной связи предусмотрено несколько каналов, включая встроенную службу поддержки, Telegram-канал и электронную почту.