Высшая аудиторская палата РК завершила государственный аудит эффективности налогового и таможенного администрирования. Результаты оказались тревожными: автоматизированные системы отбора налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) показали крайне низкую эффективность, а контроль за ввозом товаров оказался формальным и уязвимым для схем ухода от уплаты налогов и пошлин, передает BAQ.KZ.

Ключевым инструментом налогового контроля сегодня является система управления рисками (СУР). Однако, по данным аудита, ее эффективность крайне низкая.

Так, из плана проверок на первое полугодие 2024 года вручную исключили 61% налогоплательщиков, а на второе — уже 97%. Это говорит о том, что автоматизация либо не работает, либо ее итоги игнорируются на практике.

Более того, при проверке 900 предприятий, отобранных СУР, было доначислено всего 46 млрд тенге — существенно меньше, чем в случае внеплановых проверок или проверок по уголовным делам.

Не лучше обстоят дела и на таможне. 70% всех доначислений пришлись всего на одного участника ВЭД, остальные проверки не дали ощутимых результатов.

Отдельное внимание аудиторы уделили случаям ввоза товаров с фальсифицированными сертификатами соответствия. В частности, 6 крупных импортеров одежды из Турции ввезли товар на сумму $145 млн, приложив 150 сертификатов стран ЕАЭС, 104 из которых отсутствуют в официальных реестрах.

Это указывает на высокие риски ввоза контрафактной продукции, создающей прямую угрозу здоровью населения.

Система маркировки также показала свою неэффективность.

В 2024 году в Казахстане изъято более 16 млн пачек контрабандных табачных изделий — это в 4,5 раза больше, чем три года назад. Несмотря на существование мобильного приложения для сообщений о контрабанде, ни одно из 246 обращений не было отработано.

Особую тревогу вызывает ситуация с заготовками для обуви. При снижении официального импорта готовой обуви, в 13 раз вырос ввоз заготовок, которые массово закупают компании, не являющиеся производителями. Аудиторы предполагают, что это способ уклонения от уплаты пошлин, когда обувь ввозится под видом комплектующих.

В ходе аудита установлены:

Финансовые нарушения — на 747 млн тенге

Потери бюджета по доходной части — более 2 млрд тенге

34 процедурных и 29 системных нарушений

Мониторинг крупных налогоплательщиков также показал низкую результативность — из 249 компаний значимые результаты дало взаимодействие лишь с 6.

Несмотря на очевидные проблемы, Минфин отчитался о выполнении плана по налоговым поступлениям — за счёт искусственного снижения доли налогов в ВВП с 20,2% до 17,2%.

Высшая аудиторская палата направила в уполномоченные органы рекомендации по устранению нарушений. Работа будет находиться на постоянном контроле.