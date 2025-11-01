Возможная отмена банковской тайны и передача данных о счетах граждан налоговым органам может стать одним из ключевых шагов в борьбе с теневой экономикой и повышении прозрачности финансовой системы. Однако при этом государство должно обеспечить надёжный контроль, чтобы исключить злоупотребления. Как действительно такие новшества повлияют на экономику, читайте в материале BAQ.KZ.

Ранее глава Кабмина Олжас Бектенов сообщил, что Министерство финансов разработало проект приказа о предоставлении банками информации о счетах граждан и компаний в органы государственных доходов. Документ подготовлен в рамках нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно проекту, банки будут обязаны предоставлять по запросу налоговых органов сведения о наличии банковских счетов, их номерах, остатках, движении средств, а также о выданных кредитах физическим лицам.

"Добросовестные налогоплательщики не пострадают"

Экономист Арман Байганов поддержал инициативу правительства, отметив, что прозрачность банковских операций станет эффективным инструментом против теневого оборота средств.

"Если в упрощённом порядке фискальные органы будут проверять операции физических лиц, от этого ничего страшного не произойдёт. Банки не будут раздавать информацию всем подряд — только уполномоченным лицам. Добросовестные налогоплательщики, которые ведут бухгалтерский учёт и вовремя платят налоги, не пострадают", — подчеркнул Байганов.

По его словам, подобные меры прежде всего затронут тех, кто использует схемы ухода от налогов и не декларирует доходы.

"Те, кто раньше скрывал доходы, почувствуют дискомфорт. Но с каждым годом лазеек становится меньше. Сейчас большинство операций проходит через безналичные переводы — оплаты, покупки, переводы. Это упрощает мониторинг и уменьшает возможности для уклонения от налогов", — отметил эксперт.

Сокращение теневой экономики и рост поступлений

Байганов считает, что благодаря расширению доступа налоговых органов к банковским данным государство сможет увеличить доходную часть бюджета и сократить коррупционные риски.

Он также подчеркнул, что статистика финансовых потоков позволит выявить масштабы скрытых доходов и теневых схем.

"Если будет фиксироваться отток средств, статистика покажет, какая часть населения хранит средства, полученные за счёт теневой экономики или криминальным путём. Это важный показатель того, насколько глубоко в обществе присутствует теневая экономика", — отметил Байганов.

"Государство должно обеспечить контроль за чиновниками"

При этом эксперт обратил внимание, что для успешной реализации инициативы требуется строгий контроль за использованием банковской информации внутри госструктур.

"Главное, чтобы доступ к банковским данным использовался исключительно в служебных целях — для обеспечения исполнения налогового законодательства. Но при этом важно, чтобы чиновники не злоупотребляли этой информацией. Государству необходимо установить строгий контроль и ужесточить ответственность в Уголовном кодексе за неправомерное использование банковских данных", — подчеркнул Байганов.

По его мнению, именно система контроля и защиты данных станет главным фактором доверия населения к реформе. Без надлежащего регулирования реформа может столкнуться с критикой со стороны бизнеса и общественности.