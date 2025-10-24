Налоговая реформа не должна негативно сказаться на самочувствии бизнеса – Президент
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будут приняты дополнительные меры для поддержки малого и среднего предпринимательства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"В последнее время ко мне поступают многочисленные обращения по поводу нового Налогового кодекса. Я дал конкретные поручения Премьер-министру. Правительство сохранило в прежнем виде перечень предприятий, работающих в соответствии со специальным налоговым режимом. В дальнейшем будут применены и другие меры для поддержки малого и среднего предпринимательства", – сказал глава государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что налоговая реформа не должна негативно сказаться на самочувствии бизнеса. По его словам, правительство должно продолжить конструктивный диалог с предпринимателями, при этом экономические преобразования необходимо довести до конца.
"Как бы сложно ни было, мы обязательно должны осуществлять положительные изменения. Иначе можем столкнуться с масштабными негативными последствиями", – отметил президент.
Глава государства добавил, что только совместными усилиями государства, бизнеса и общества можно построить Справедливый Казахстан.
"Наша страна уверенно стоит на ногах, экономика показывает положительную динамику, получает высокие кредитные рейтинги со стороны международных финансовых институтов. Моя принципиальная позиция заключается в том, что ключевые показатели экономического развития – это повышение благосостояния и качества жизни граждан", – подчеркнул Токаев.
Самое читаемое
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- Смертельная "Молекула": почему запрещённый БАД для похудения свободно продают в Казахстане
- Первый ферросплавный завод-гигант открыли в Павлодарской области
- Молчаливая трагедия: почему Казахстан бьёт рекорды по мужским суицидам
- 12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области