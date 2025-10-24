Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будут приняты дополнительные меры для поддержки малого и среднего предпринимательства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В последнее время ко мне поступают многочисленные обращения по поводу нового Налогового кодекса. Я дал конкретные поручения Премьер-министру. Правительство сохранило в прежнем виде перечень предприятий, работающих в соответствии со специальным налоговым режимом. В дальнейшем будут применены и другие меры для поддержки малого и среднего предпринимательства", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что налоговая реформа не должна негативно сказаться на самочувствии бизнеса. По его словам, правительство должно продолжить конструктивный диалог с предпринимателями, при этом экономические преобразования необходимо довести до конца.

"Как бы сложно ни было, мы обязательно должны осуществлять положительные изменения. Иначе можем столкнуться с масштабными негативными последствиями", – отметил президент.

Глава государства добавил, что только совместными усилиями государства, бизнеса и общества можно построить Справедливый Казахстан.