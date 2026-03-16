После вступления в силу нового Налогового кодекса многие казахстанцы начали ощущать рост расходов и беспокоиться о финансовой стабильности. Об этом свидетельствуют результаты опроса DEMOSCOPE, передает BAQ.kz.

Согласно исследованию, 77,6% казахстанцев сообщили о росте своих расходов с начала 2026 года.

При этом 54,4% участников опроса заявили о значительном увеличении затрат, а 23,2% - о небольшом росте расходов. Еще 16% сообщили, что их расходы не изменились, а 6,3% затруднились ответить.

Рост цен заставил многих жителей страны пересмотреть свои траты. Чаще всего казахстанцы начали экономить на продуктах питания, одежде и поездках на транспорте.

Кроме того, значительная часть опрошенных считает, что налоговые изменения могут негативно сказаться на их уровне жизни.

«Суммарно 65% респондентов считают, что их жизнь ухудшится: из них 40,5% уверены, что значительно ухудшится, а 24,5% ожидают незначительное ухудшение», - говорится в результатах исследования.

Авторы опроса отмечают, что на фоне экономических изменений усиливается и тревожность населения, связанная с ростом цен и финансовой неопределенностью.

Опрос DEMOSCOPE проводился с 5 по 15 февраля 2026 года среди 1100 жителей Казахстана в 17 регионах страны.