Казахстанцы ожидают, что налоговая реформа скажется на их уровне жизни
Большинство жителей страны отмечают рост расходов и опасаются ухудшения своего финансового положения.
После вступления в силу нового Налогового кодекса многие казахстанцы начали ощущать рост расходов и беспокоиться о финансовой стабильности. Об этом свидетельствуют результаты опроса DEMOSCOPE, передает BAQ.kz.
Согласно исследованию, 77,6% казахстанцев сообщили о росте своих расходов с начала 2026 года.
При этом 54,4% участников опроса заявили о значительном увеличении затрат, а 23,2% - о небольшом росте расходов. Еще 16% сообщили, что их расходы не изменились, а 6,3% затруднились ответить.
«Исследование DEMOSCOPE показало, что с января 2026 года суммарно у большинства казахстанцев (77,6%) выросли расходы: 54,4% отметили существенное увеличение расходов и 23,2% - незначительное», - отмечается в исследовании.
Рост цен заставил многих жителей страны пересмотреть свои траты. Чаще всего казахстанцы начали экономить на продуктах питания, одежде и поездках на транспорте.
Кроме того, значительная часть опрошенных считает, что налоговые изменения могут негативно сказаться на их уровне жизни.
«Суммарно 65% респондентов считают, что их жизнь ухудшится: из них 40,5% уверены, что значительно ухудшится, а 24,5% ожидают незначительное ухудшение», - говорится в результатах исследования.
Авторы опроса отмечают, что на фоне экономических изменений усиливается и тревожность населения, связанная с ростом цен и финансовой неопределенностью.
Опрос DEMOSCOPE проводился с 5 по 15 февраля 2026 года среди 1100 жителей Казахстана в 17 регионах страны.
