Службой по противодействию коррупции КНБ задержан руководитель управления Департамента государственных доходов по Акмолинской области, передаёт BAQ.KZ.

Он подозревается в получении взятки.

По данному факту начато досудебное расследование.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается — в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.