Налоговик из Акмолинской области попался на взятке
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
105Фото: скриншот из видео
Службой по противодействию коррупции КНБ задержан руководитель управления Департамента государственных доходов по Акмолинской области, передаёт BAQ.KZ.
Он подозревается в получении взятки.
По данному факту начато досудебное расследование.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается — в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
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