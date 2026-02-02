Суд в Актюбинской области приговорил сотрудника департамента госдоходов Курмангазы А. к штрафу в 67,5 млн тенге за попытку получить взятку в размере 3 млн тенге от предпринимателя, сообщает BAQ.kz.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года: главный специалист управления таможенного контроля департамента госдоходов потребовал деньги за прекращение камеральной проверки и "благоприятное решение" по спору о доплате 44 млн тенге за нарушения при ввозе автомобилей с 2021 по 2023 годы. Бизнесмен сообщил о требовании взятки в ДКНБ.

Сотрудники спецслужбы организовали передачу денег: первый миллион был оставлен в автомобиле, оставшиеся два миллиона (часть из них — муляж) переданы у кафе на ул. Маресьева. После этого Курмангазы А. был задержан.

Обвиняемый признал вину и принес извинения. Суд удовлетворил ходатайство о смягчении наказания и назначил штраф в 22,5 раза превышающий размер взятки.