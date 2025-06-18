В 2024 году в рамках налогового администрирования в бюджет доначислено порядка 377 млрд тенге. Из них 262 млрд тенге взыскано по результатам камерального контроля, сообщил, сообщил министр финансов Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса, передает BAQ.KZ.

"В 2024 году была продолжена работа по сокращению теневого оборота в экономике, в том числе через цифровизацию фискального администрирования, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму 1 трлн 280 млрд тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 млрд. тенге или на 37 процентов. Доначислено налогов по актам проверок порядка 377 млрд тенге, по итогам камерального контроля взыскано в бюджет 262 млрд тенге. В целом фокус в администрировании смещен на дистанционный контроль, что позволяет исключить человеческий фактор", - сказал министр.

В целом, по его словам, годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен 97,2 процентов, в бюджет поступило 19,6 трлн тенге. План не исполнен на 608,6 трлн тенге.