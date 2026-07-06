Налоговики ответили, можно ли сдавать квартиру на «упрощенке»

Индивидуальные предприниматели в Казахстане могут сдавать в аренду собственную недвижимость и продолжать применять специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области. В ведомстве напомнили, что ИП вправе использовать специальный налоговый режим при соблюдении условий, предусмотренных статьей 723 Налогового кодекса.

Как пояснили налоговики, вид деятельности по ОКЭД 68201 «Сдача в аренду и управление собственной недвижимостью» не входит в перечень видов деятельности, для которых применение специального налогового режима запрещено. Это означает, что сдача в аренду собственной недвижимости, в том числе расположенной в другом населенном пункте, сама по себе не требует перехода на общеустановленный порядок налогообложения.

В ДГД также отметили, что доходы от сдачи имущества в аренду включаются в доходы, облагаемые в рамках специального налогового режима, и отражаются в упрощенной декларации по форме 910.00, которая подается по месту регистрации индивидуального предпринимателя.