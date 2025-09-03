Прокуратура выявила нарушение со стороны Управления государственных доходов Талдыкоргана. Как установили надзорные органы, 48 лицам с инвалидностью были незаконно начислены счета на оплату транспортного налога, передает BAQ.KZ.

Между тем, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, люди с инвалидностью освобождены от уплаты данного налога.

По акту прокурорского надзора все начисления были отменены, а счета на общую сумму свыше 1,3 млн тенге — отозваны. Таким образом права граждан восстановлены.

Прокуратура области заявила, что держит вопрос защиты прав социально уязвимых категорий населения на особом контроле.