  • 3 Сентября, 10:17

Налоговики пытались взыскать 1,3 млн тенге с инвалидов в Талдыкоргане

Людям с инвалидностью незаконно начислили налоги.

Сегодня, 09:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 09:44
Сегодня, 09:44
96
Фото: pixabay.com

Прокуратура выявила нарушение со стороны Управления государственных доходов Талдыкоргана. Как установили надзорные органы, 48 лицам с инвалидностью были незаконно начислены счета на оплату транспортного налога, передает BAQ.KZ

Между тем, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, люди с инвалидностью освобождены от уплаты данного налога.

По акту прокурорского надзора все начисления были отменены, а счета на общую сумму свыше 1,3 млн тенге — отозваны. Таким образом права граждан восстановлены.

Прокуратура области заявила, что держит вопрос защиты прав социально уязвимых категорий населения на особом контроле.

Самое читаемое

Наверх