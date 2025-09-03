Налоговики пытались взыскать 1,3 млн тенге с инвалидов в Талдыкоргане
Людям с инвалидностью незаконно начислили налоги.
Сегодня, 09:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:44Сегодня, 09:44
96Фото: pixabay.com
Прокуратура выявила нарушение со стороны Управления государственных доходов Талдыкоргана. Как установили надзорные органы, 48 лицам с инвалидностью были незаконно начислены счета на оплату транспортного налога, передает BAQ.KZ.
Между тем, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, люди с инвалидностью освобождены от уплаты данного налога.
По акту прокурорского надзора все начисления были отменены, а счета на общую сумму свыше 1,3 млн тенге — отозваны. Таким образом права граждан восстановлены.
Прокуратура области заявила, что держит вопрос защиты прав социально уязвимых категорий населения на особом контроле.
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
- Сколько иностранных болельщиков приедет в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- В Аягозе 6-летний ребёнок погиб под колёсами: за рулём был водитель без прав
- На Капшагайском водохранилище спасли женщину, унесённую ветром на SUP-доске