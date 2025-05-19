В Казахстане налогоплательщики, которые несвоевременно или недобросовестно исполняют свои налоговые обязательства, могут быть внесены в список неблагонадежных. В этот "чёрный список" попадут как индивидуальные предприниматели (ИП), так и юридические лица (ЮЛ), допустившие серьезные нарушения, передаёт BAQ.KZ.

Критерии включения в список неблагонадежных налогоплательщиков:

задолженность по налогам, не погашенная в течение четырёх месяцев с момента её возникновения, превышающая 10 МРП для ИП и 150 МРП для ЮЛ;

непредставление налоговой отчетности более одного года после установленного срока;

признание компании лжепредприятием или банкротом;

отсутствие по юридическому адресу;

признание государственной регистрации недействительной.

Попавшим в список налогоплательщикам необходимо в кратчайшие сроки выполнить все налоговые обязательства: сдать отчетность, уплатить налоги и обратиться в органы государственных доходов по месту регистрации для составления административного протокола согласно статье 272 Кодекса "Об административных правонарушениях".

Актуальный список неблагонадежных налогоплательщиков доступен на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по адресу kgd.gov.kz в разделе "Электронные сервисы" → "Поиск неблагонадежных налогоплательщиков".