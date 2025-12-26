Налоговые и таможенные системы Казахстана временно будут недоступны
Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
Фото: freepik.com
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает о временном ограничении работы ряда государственных информационных систем, передает BAQ.KZ.
В ночь с 2:00 до 5:00 27 декабря 2025 года АО "Казахтелеком" будет проводить плановые технические работы. В связи с этим сервисы "ИСНА", "ЭСФ", "Астана-1" и "Кеден" будут недоступны для пользователей.
Ведомство просит налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности заранее учитывать этот временной промежуток и планировать работу с государственными системами с учетом отключения.
