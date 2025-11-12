Налоговые ошибки парализовали 62 бизнеса в Мангистау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Бейнеуском районе Мангистауской области прокуратура выявила нарушения в работе районного управления государственных доходов, которые коснулись 62 субъектов предпринимательства, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки установлено, что налоговый орган направил предпринимателям необоснованные уведомления на общую сумму 16,6 млн тенге. Ошибки были связаны с некорректным определением стоимости реализуемого имущества и игнорированием рыночной или кадастровой стоимости при расчёте налога.
В результате на бизнес наложили ограничения: заблокированы расчетные счета и приостановлена деятельность компаний.
По фактам нарушений прокурор внес акт надзора, незаконные уведомления отменены, а виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Права всех 62 предпринимателей восстановлены.
Самое читаемое
- Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков
- Полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку в 100 тысяч тенге
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой
- Жамбылец получил 2,5 года тюрьмы за наезд со смертельным исходом
- Астану накроют снег и гололед