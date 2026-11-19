Налоговые поступления от туристской деятельности достигли 303 млрд тенге. В отрасли занято более 565 тысяч человек, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

«Туризм продолжает укреплять свои позиции в экономике страны. Сегодня в отрасли занято более 565 тысяч человек, что составляет 6% от общего числа занятых в Казахстане. Налоговые поступления от туристской деятельности достигли 303 млрд теңге», - сказал министр.

По его словам, в отрасли в целом сохраняется положительная динамика развития. Растут основные показатели, увеличивается вклад туризма в экономику страны.

Так, по итогам первого полугодия 2026 года в местах размещения обслужено около 5 млн посетителей. Из них внутренние туристы – 4 129 тысяч, иностранные туристы – 642 тысячи человек. Министр подчеркнул, что этот показатель на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом объем оказанных услуг в туризме составил 173,7 млрд теңге. Это на 15% больше чем в прошлом году.