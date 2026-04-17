Налоговые поступления в Казахстане достигли 7 трлн тенге
Государство ввело меры для стимулирования погашения долгов.
В первом квартале 2026 года объем налоговых поступлений в бюджет Казахстана значительно вырос, однако уровень налоговой задолженности в стране остается высоким. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.
По состоянию на 1 апреля 2026 года объем налоговых поступлений составил 6,98 трлн тенге. В эту сумму входят поступления как в государственный бюджет, так и в Национальный фонд.
Такой показатель свидетельствует о сохранении экономической активности. Однако рост поступлений не означает, что налоговая дисциплина полностью налажена.
Задолженность 716 млрд тенге
Общий объем задолженности по налогам и обязательным платежам достиг 716,3 млрд тенге.
"Основная часть долга сосредоточена в трех регионах: в Алматы – 306,9 млрд тенге, в Алматинской области – 119,7 млрд тенге, в Астане – 93,6 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.
Высокий уровень задолженности в мегаполисах связан с большим объемом экономической активности.
Почти 660 тысяч должников
Задолженность физических лиц также остается значительной.
«Сумма задолженности физических лиц составляет 33,7 млн тенге, при этом количество налогоплательщиков данной категории – 659 820 человек», – говорится в ответе.
Таким образом, примерно каждый шестой–седьмой трудоспособный гражданин имеет налоговую задолженность.
Списаны штрафы и пени
В 2026 году государство ввело меры по стимулированию погашения налоговой задолженности.
«По состоянию на 10 апреля погашено 13 млрд тенге задолженности, списано 7,7 млрд тенге штрафов и пеней», – сообщили в ведомстве.
Из этой суммы пени составили 4,3 млрд тенге, штрафы – 3,4 млрд тенге.
Мерами воспользовались около 19 тысяч налогоплательщиков.
