В первом квартале 2026 года объем налоговых поступлений в бюджет Казахстана значительно вырос, однако уровень налоговой задолженности в стране остается высоким. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

По состоянию на 1 апреля 2026 года объем налоговых поступлений составил 6,98 трлн тенге. В эту сумму входят поступления как в государственный бюджет, так и в Национальный фонд.

Такой показатель свидетельствует о сохранении экономической активности. Однако рост поступлений не означает, что налоговая дисциплина полностью налажена.

Задолженность 716 млрд тенге

Общий объем задолженности по налогам и обязательным платежам достиг 716,3 млрд тенге.

"Основная часть долга сосредоточена в трех регионах: в Алматы – 306,9 млрд тенге, в Алматинской области – 119,7 млрд тенге, в Астане – 93,6 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.

Высокий уровень задолженности в мегаполисах связан с большим объемом экономической активности.

Почти 660 тысяч должников

Задолженность физических лиц также остается значительной.

«Сумма задолженности физических лиц составляет 33,7 млн тенге, при этом количество налогоплательщиков данной категории – 659 820 человек», – говорится в ответе.

Таким образом, примерно каждый шестой–седьмой трудоспособный гражданин имеет налоговую задолженность.

Списаны штрафы и пени

В 2026 году государство ввело меры по стимулированию погашения налоговой задолженности.

«По состоянию на 10 апреля погашено 13 млрд тенге задолженности, списано 7,7 млрд тенге штрафов и пеней», – сообщили в ведомстве.

Из этой суммы пени составили 4,3 млрд тенге, штрафы – 3,4 млрд тенге.

Мерами воспользовались около 19 тысяч налогоплательщиков.