Налоговые поступления выросли на 3 трлн теңге

По итогам января–сентября 2026 года налоговые поступления в государственный бюджет составили 19,3 трлн теңге. Это на 3 трлн теңге, или 18,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

По его словам, ключевым фактором укрепления доходной базы бюджета стала налоговая реформа.

«Налоговая реформа стала ключевым фактором укрепления доходной базы бюджета, обеспечив существенный прирост поступлений даже в условиях текущих вызовов», - отметил Жумангарин.

Основным драйвером роста стал налог на добавленную стоимость. Поступления по НДС увеличились на 37,3%, в том числе по товарам внутреннего производства - на 54,1%, по импорту - на 23,9%.

Министр также сообщил о структурных изменениях в предпринимательском секторе. Общее количество субъектов предпринимательства с учетом самозанятых выросло на 32,5% и достигло 3,2 млн.

Количество предпринимателей, работающих на общеустановленном режиме и являющихся плательщиками НДС, увеличилось на 28%.