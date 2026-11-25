Налоговые проверки в Казахстане ужесточили: что изменилось для бизнеса
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С 22 ноября в Казахстане налоговые проверки назначают по новым правилам. По оценке налогового юриста Нуртаса Телагисова, изменения могут затронуть значительно больше компаний, чем раньше.
«Налоговая нагрузка. Одно слово меняет всё», – говорит он.
Речь о приказе Министра финансов № 759 от 9 ноября 2026 года. Он изменил правила, по которым налоговые органы решают, кого проверять. Нуртас Телагисов разобрал изменения в своем Instagram и адресовал разбор прежде всего бухгалтерам.
«С 22 ноября налоговые проверки назначают по новым правилам. Сохраните и перешлите бухгалтеру», – пишет юрист.
«Признак нагрузки стал жестче»
Один из признаков, по которым компанию отбирают на проверку, связан с налоговой нагрузкой. Ее сравнивают с верхним показателем по отрасли и региону, и порог здесь 90%. По словам Телагисова, на первый взгляд поправка выглядит как техническая, но по сути меняет всю картину. Было «не менее 90%», стало «менее 90%»
«Раньше признак для комплексной проверки почти не срабатывал. Теперь под него попадает почти любой, у кого нагрузка ниже средней по отрасли. Признак нагрузки стал жестче», – объясняет юрист.
При этом низкая налоговая нагрузка сама по себе не означает, что компании обязательно назначат проверку.
Для тех, кому решение о проверке вынесли раньше, у него есть хорошая новость.
«Для решений, вынесенных до 22 ноября 2026 года, действует старая формулировка. Это довод в споре», – отмечает Нуртас Телагисов.
Назначить проверку теперь может и область
Второе изменение касается того, кто решает о проверке. Раньше, по словам юриста, было одно общее основание «минимизация налоговых рисков», и проверку мог назначить только Комитет госдоходов.
«Риск из автоматической системы назначает КГД. Риск, найденный инспектором вручную, КГД и ДГД. ДГД может передать проверку в районное УГД», – перечисляет Телагисов.
То есть проверку по риску, который нашел конкретный инспектор, теперь может назначить департамент госдоходов по области, а дальше ее может проводить и районное управление.
«Суды встали на сторону бизнеса»
Самой интересной Телагисов считает историю с заслушиванием. Это процедура, при которой налоговая сначала присылает компании предрешение, а у той есть два рабочих дня, чтобы возразить.
По словам юриста, с 1 января 2026 года одна из норм правил позволяла назначать проверки по рискам без заслушивания. Бизнес пошел в суд и выиграл.
«5 марта суд Астаны признал эту норму недействующей. 9 июня апелляция оставила решение в силе. А приказ № 759 убрал из пункта 9 фразу «без заслушивания». Суды встали на сторону бизнеса», – рассказывает Нуртас Телагисов.
Точку ставить рано, предупреждает он.
«Минфин обжалует решения в кассации, спор еще не окончен», – говорит юрист.
Когда заслушивание обязательно
Телагисов разделяет два случая, и от них зависит, есть ли у компании право на возражение.
«Если риск нашел инспектор, заслушивание обязательно. Решает человек, и исключений из статьи 73 АППК для этого случая нет. Не было предрешения, значит, есть довод против проверки», – объясняет он.
Со вторым случаем сложнее.
«Если риск нашла система, вопрос спорный. КГД считает, что при автоматическом отборе заслушивание не нужно. Об этом и спорят в кассации», – говорит юрист.
Что сделать бухгалтеру уже сейчас
У Телагисова есть короткий чек-лист для тех, кто не хочет узнать о проверке в последний момент.
«Сравните свою нагрузку со среднеотраслевой по виду деятельности и региону. Закрывайте уведомления камерального контроля, неустраненное расхождение уже признак для проверки. Пришло предрешение, подайте возражение в течение двух рабочих дней. В решении о проверке найдите основание, какой пункт правил и кто нашел риск», – советует Нуртас Телагисов.
Юрист отдельно напоминает о сроках. На представление возражений после получения предварительного решения отводится два рабочих дня. Если решение о проверке уже принято, действует другой порядок обжалования
«Получили предрешение или решение о проверке? На возражение всего два рабочих дня», – напоминает юрист.
Новые правила действуют с 22 ноября 2026 года. Сколько дополнительных налоговых проверок они повлекут, пока неизвестно. Но предпринимателям уже сейчас стоит внимательнее относиться к показателям налоговой нагрузки, уведомлениям налоговых органов и процедуре принятия решений о проверках.
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