С 22 ноября в Казахстане налоговые проверки назначают по новым правилам. По оценке налогового юриста Нуртаса Телагисова, изменения могут затронуть значительно больше компаний, чем раньше.

«Налоговая нагрузка. Одно слово меняет всё», – говорит он.

Речь о приказе Министра финансов № 759 от 9 ноября 2026 года. Он изменил правила, по которым налоговые органы решают, кого проверять. Нуртас Телагисов разобрал изменения в своем Instagram и адресовал разбор прежде всего бухгалтерам.

«С 22 ноября налоговые проверки назначают по новым правилам. Сохраните и перешлите бухгалтеру», – пишет юрист.

«Признак нагрузки стал жестче»

Один из признаков, по которым компанию отбирают на проверку, связан с налоговой нагрузкой. Ее сравнивают с верхним показателем по отрасли и региону, и порог здесь 90%. По словам Телагисова, на первый взгляд поправка выглядит как техническая, но по сути меняет всю картину. Было «не менее 90%», стало «менее 90%»

«Раньше признак для комплексной проверки почти не срабатывал. Теперь под него попадает почти любой, у кого нагрузка ниже средней по отрасли. Признак нагрузки стал жестче», – объясняет юрист.

При этом низкая налоговая нагрузка сама по себе не означает, что компании обязательно назначат проверку.

Для тех, кому решение о проверке вынесли раньше, у него есть хорошая новость.

«Для решений, вынесенных до 22 ноября 2026 года, действует старая формулировка. Это довод в споре», – отмечает Нуртас Телагисов.

Назначить проверку теперь может и область

Второе изменение касается того, кто решает о проверке. Раньше, по словам юриста, было одно общее основание «минимизация налоговых рисков», и проверку мог назначить только Комитет госдоходов.

«Риск из автоматической системы назначает КГД. Риск, найденный инспектором вручную, КГД и ДГД. ДГД может передать проверку в районное УГД», – перечисляет Телагисов.

То есть проверку по риску, который нашел конкретный инспектор, теперь может назначить департамент госдоходов по области, а дальше ее может проводить и районное управление.

«Суды встали на сторону бизнеса»

Самой интересной Телагисов считает историю с заслушиванием. Это процедура, при которой налоговая сначала присылает компании предрешение, а у той есть два рабочих дня, чтобы возразить.

По словам юриста, с 1 января 2026 года одна из норм правил позволяла назначать проверки по рискам без заслушивания. Бизнес пошел в суд и выиграл.

«5 марта суд Астаны признал эту норму недействующей. 9 июня апелляция оставила решение в силе. А приказ № 759 убрал из пункта 9 фразу «без заслушивания». Суды встали на сторону бизнеса», – рассказывает Нуртас Телагисов.

Точку ставить рано, предупреждает он.

«Минфин обжалует решения в кассации, спор еще не окончен», – говорит юрист.

Когда заслушивание обязательно

Телагисов разделяет два случая, и от них зависит, есть ли у компании право на возражение.

«Если риск нашел инспектор, заслушивание обязательно. Решает человек, и исключений из статьи 73 АППК для этого случая нет. Не было предрешения, значит, есть довод против проверки», – объясняет он.

Со вторым случаем сложнее.

«Если риск нашла система, вопрос спорный. КГД считает, что при автоматическом отборе заслушивание не нужно. Об этом и спорят в кассации», – говорит юрист.

Что сделать бухгалтеру уже сейчас

У Телагисова есть короткий чек-лист для тех, кто не хочет узнать о проверке в последний момент.

«Сравните свою нагрузку со среднеотраслевой по виду деятельности и региону. Закрывайте уведомления камерального контроля, неустраненное расхождение уже признак для проверки. Пришло предрешение, подайте возражение в течение двух рабочих дней. В решении о проверке найдите основание, какой пункт правил и кто нашел риск», – советует Нуртас Телагисов.

Юрист отдельно напоминает о сроках. На представление возражений после получения предварительного решения отводится два рабочих дня. Если решение о проверке уже принято, действует другой порядок обжалования

«Получили предрешение или решение о проверке? На возражение всего два рабочих дня», – напоминает юрист.

Новые правила действуют с 22 ноября 2026 года. Сколько дополнительных налоговых проверок они повлекут, пока неизвестно. Но предпринимателям уже сейчас стоит внимательнее относиться к показателям налоговой нагрузки, уведомлениям налоговых органов и процедуре принятия решений о проверках.