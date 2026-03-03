На седьмом заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина озвучены данные о выборе налоговых режимов. Как известно, определиться с налоговым режимом бизнес должен был до 1 марта этого года, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства финансов, режим для самозанятых выбрали 346 тыс. человек, из них 265 тыс. — новые участники, вышедшие из тени.

Напомним, что одной из ключевых целей налоговой реформы являлось «обеление» рынка труда и создание простых, понятных и доступных условий для легальной работы. Введение отдельного режима для самозанятых, преимуществом которого является освобождение получаемого дохода от налога и отсутствие необходимости регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, позволило вовлечь в правовое поле тех, кто ранее работал без оформления.

Спецрежим на основе упрощенной декларации выбрали 1,2 млн предпринимателей.