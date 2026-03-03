Налоговый кодекс: 1,2 млн предпринимателей выбрали спецрежим
Сегодня 2026, 21:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 21:15Сегодня 2026, 21:15
166Фото: Ukimet
На седьмом заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина озвучены данные о выборе налоговых режимов. Как известно, определиться с налоговым режимом бизнес должен был до 1 марта этого года, передает BAQ.KZ.
По информации Министерства финансов, режим для самозанятых выбрали 346 тыс. человек, из них 265 тыс. — новые участники, вышедшие из тени.
Напомним, что одной из ключевых целей налоговой реформы являлось «обеление» рынка труда и создание простых, понятных и доступных условий для легальной работы. Введение отдельного режима для самозанятых, преимуществом которого является освобождение получаемого дохода от налога и отсутствие необходимости регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, позволило вовлечь в правовое поле тех, кто ранее работал без оформления.
Спецрежим на основе упрощенной декларации выбрали 1,2 млн предпринимателей.
Самое читаемое
- Директор школы в Астане получила 8 лет за хищение 588 млн тенге
- «Мы видим, как сбивают ракеты» — казахстанка рассказала о ситуации в Катаре
- Какие выплаты получат многодетные матери к 8 Марта в Акмолинской области?
- Третья мировая отменяется? Почему ирано-израильский конфликт — ещё не глобальная война
- Дрон-камикадзе атаковал один из крупнейших нефтяных центров мира в Саудовской Аравии