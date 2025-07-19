Налоговый кодекс: число налоговых режимов сокращено с семи до трех
Первое публичное разъяснение нового Налогового кодекса состоялось на площадке НПП "Атамекен".
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Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и председатель Президиума палаты Раимбек Баталов разъяснили бизнесу ключевые нормы нового Налогового кодекса, передает BAQ.KZ.
Так, директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев отметил, что в новом кодексе число специальных налоговых режимов (СНР) сокращено с семи до трех:
- для самозанятых,
- на основе упрощенной декларации,
- для крестьянских или фермерских хозяйств.
"Специальный налоговый режим для самозанятых вправе применять физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не использующие труд работников и не осуществляющие виды деятельности, по которым разрешено применение данного режима. И те, чьи доходы за календарный месяц не превышают 300 МРП", — подчеркнул Ерлан Сагнаев.
При этом самозанятые освобождаются от ИПН и платят только соцплатежи за себя в размере 4% от дохода.
В новом режиме упрощенной декларации сохраняется возможность не платить НДС и соцналог. Его вправе будут применять налогоплательщики, чей доход за календарный год не превышает 600 тыс. МРП (2,4 млрд тенге), без ограничения по численности наемных работников, и те, чей вид деятельности не включен в перечень запретительных видов.
Действующий СНР для крестьянских (фермерских) хозяйств сохранен.
"Единственное, в связи с упразднением единого земельного налога причитающийся подоходный налог в размере 0,5% с валового дохода крестьянские хозяйства будут оплачивать на КБК ИПН, как все другие предприниматели. Кроме того, по земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Казахстана, базовые ставки земельного налога (платы за пользование земельными участками) увеличены с 20 до 40 раз", — отметил Ерлан Сагнаев.
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