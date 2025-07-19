Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и председатель Президиума палаты Раимбек Баталов разъяснили бизнесу ключевые нормы нового Налогового кодекса, передает BAQ.KZ.

Так, директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев отметил, что в новом кодексе число специальных налоговых режимов (СНР) сокращено с семи до трех:

- для самозанятых,

- на основе упрощенной декларации,

- для крестьянских или фермерских хозяйств.

"Специальный налоговый режим для самозанятых вправе применять физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не использующие труд работников и не осуществляющие виды деятельности, по которым разрешено применение данного режима. И те, чьи доходы за календарный месяц не превышают 300 МРП", — подчеркнул Ерлан Сагнаев.

При этом самозанятые освобождаются от ИПН и платят только соцплатежи за себя в размере 4% от дохода.

В новом режиме упрощенной декларации сохраняется возможность не платить НДС и соцналог. Его вправе будут применять налогоплательщики, чей доход за календарный год не превышает 600 тыс. МРП (2,4 млрд тенге), без ограничения по численности наемных работников, и те, чей вид деятельности не включен в перечень запретительных видов.

Действующий СНР для крестьянских (фермерских) хозяйств сохранен.