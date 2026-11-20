Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал предпринимателей, которые зарабатывают на сельскохозяйственных землях, но живут в крупных городах или за рубежом и не участвуют в жизни сёл. Он заявил, что в отношении таких бизнесменов необходимо принимать меры в рамках закона.

По словам Президента, государство продолжит поддерживать фермеров, которые развивают свои хозяйства и помогают односельчанам. Однако не все владельцы аграрного бизнеса относятся к своей работе одинаково ответственно.

«Государство всегда поддерживало и будет поддерживать добросовестных фермеров, рачительных хозяев, которые вкладываются в развитие родных сел, радеют за благополучие односельчан. Однако есть бизнесмены, зарабатывающие на земельных угодьях, но живущие при этом в больших городах или даже за рубежом. Они даже не посещают свои хозяйства. Зачастую они практически не привержены такому понятию, как социальная ответственность, сопереживание своим соотечественникам, имеют смутное представление о нуждах и чаяниях людей», – заявил Токаев.

Президент поставил вопрос о том, нужны ли стране предприниматели, которые используют сельхозземли для заработка, но остаются в стороне от проблем местных жителей.

«И возникает вопрос: Нужны ли такие аграрии, которые далеки от земли и народа? По-моему, ответ ясен: не нужны. Как говорят, на нет и суда нет. Тогда надо принимать меры, хотя, конечно, в законном порядке. Нам не нужны такие аграрии, которые далеки от земли и народа. Все, кто занимается предпринимательством в сельском хозяйстве, должны прежде всего заботиться о повышении качества жизни на селе», – подчеркнул Глава государства.

Токаев добавил, что сельское хозяйство играет важную роль в конкурентоспособности Казахстана, особенно в условиях мировой нестабильности.