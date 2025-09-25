В Следующем году город Курчатов Абайской области может стать наукоградом. Богатая история этого легендарного населённого пункта вкупе с интеллектуальным потенциалом обеспечивают первые строчки в списке претендентов на это звание. В то же время в марте этого года Министерство национальной экономики внесло Курчатов в список стагнирующих городов, который разделил эту "номинацию" с городами Житикара, Алтай и Каражал.

Горожане категорически не согласны и доказывают обратное, о чём в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал аким Курчатова Болат Абдралиев. Он также ответил на вопросы, почему люди уезжают из атомграда, как закрывают кадровый дефицит, и почему его до сих пор считают городом-мутантов!

До 90-х годов прошлого века люди хотели хотя бы ненадолго оказаться в Курчатове - городе со строжайшим пропускным режимом. Он славился столичным продовольственным обеспечением, хорошим образованием, и, конечно, манил своими тайнами. Неофициально ходили слухи о поставках продуктов напрямую из Москвы. Сейчас это центр ядерных технологий всей страны с населением 10 тысяч человек.

Город на Иртыше изначально создавался как военный гарнизон для обслуживания Семипалатинского ядерного полигона (СИЯП). До 1974 года объект был засекречен и носил разные кодовые названия: "Москва-400", "Берег", "Надежда", "Станция Конечная", "Семипалатинск-21". Лишь в 1974 году посёлок получил имя Курчатова - в честь создателя советского ядерного оружия, испытания которого проходили в степях в 50 километрах от города.

В годы подъёма атомной отрасли население Курчатова превышало 50 тысяч человек. После прекращения испытаний, в 1989 году, многие учёные и военные покинули город, уехав в другие регионы и страны. Особенно интенсивная эмиграция наблюдалась после распада СССР.

С 2023 года город возглавляет Болат Абдралиев, в народе его называют хозяйственником. До этой должности он возглавлял Управление энергетики и ЖКХ области Абай, а в конце 2024 года был одним из претендентов на должность акима области. Однако назначили Берика Уали, и бывший коммунальщик вернулся в Курчатов.

- Болат Тансыкбаевич, Концепция региональной политики на 2025–2030 годы внесла Курчатов в классификацию стагнирующих городов. Такое "звание" характеризуется почти нулевыми темпами развития, или имеющее отрицательное значение. Вы согласны с этим?

- Мы бились за то, чтобы нас убрали из понятия "стагнирующих", потому что это про те города, в которых идёт не просто слабое развитие, они ещё и деградируют в экономическом плане. Но у нас противоположная ситуация: если мы возьмём динамику с 2022 года, наш бюджет растёт ежегодно по 15-16%.

- Может быть, дело в оттоке населения?

- Да, действительно, отток имеется и это, наверное, общестрановая тенденция. Президент сам озвучил это в своём Послании. Я думаю, это связано не столько с нашим городом, сколько с поиском какой-то лучшей жизни, люди стараются уехать в большие города. Так же и с Курчатовом: жители уезжают на историческую родину, либо в Алматы и Астану за красочными и более насыщенными буднями. Здесь я абсолютно согласен с президентом, что лучше работать у себя и ездить отдыхать в большие города, чем жить там и тратить большие деньги на аренду жилья. В целом у нас всё стабильно, держится баланс. Отток и приток одинаковый - есть уезжающие и приезжающие, умирающие и рождающиеся.

Ещё одна причина, по которой уезжают из Курчатова - это ограниченная досуговая инфраструктура. Однако и это является для некоторых выигрышным фактором: если деньги некуда тратить, то их можно копить.

- И купить своё жильё?

- Да. Город компактный, ходят пешком, много тратить не получается, соответственно - деньги быстро накапливаются. Приведу пример: у нас не хватает врачей, учителей. Если мы их находим, то они работают два-три года, и, накопив определённые средства, покупают квартиру в Семее или в столице.

Чтобы уйти из статуса стагнирующих городов, мы разработали свой внутренний план, который разделили на три этапа: улучшение социальной жизни, производства и ЖКХ. Наше положение можно сравнить с машиной, которая катилась вниз с горы: её надо сначала остановить. Вот мы, вроде бы, остановили, да. И теперь поднимаемся вверх. Стоит нам перевалить за горку, а дальше инерцию будет не остановить!

- В Казахстане есть два города с высокой концентрацией науки и инноваций - это Курчатов и Алатау недалеко от Алматы, именно они могут стать наукоградами. И президент Казахстана на Курултае практически дал вам билет в "новую жизнь". Расскажите, какие шансы у Курчатова стать городом науки?

- Да, действительно, на Курултае президент Казахстана уже озвучил, что Курчатов необходимо рассматривать как один из наукоградов. На сегодня в Казахстане в целом запланировано несколько таких центров. И я думаю, что мы причастны. У каждого региона есть своя специфика. У нас - это ядерная физика. Было проведено много работы депутатами Мажилиса и Сената, а также Министерством высшего образования и науки. Уже инициирован проект закона, я думаю - осенью он уже войдёт на рассмотрение в Мажилис парламента. Также есть поручение. Если говорить дословно, президент попросил "любые шаги делать выверено", и "без строительства воздушных замков". Поэтому мы идём к этому шагу ответственно. Раньше о Курчатове знали мало. Сегодня о нём говорят много. Тенденции идут к тому,

что в следующем году мы уже однозначно получим статус. Нам нужен только закон. Я немного забегу вперёд: проект закона предусматривает такой показатель, как наличие научных организаций и не менее 20% населения, работающих в них. Мы в лидерах по этим показателям.

- Курчатов всегда был магнитом: сначала людей притягивала наука, теперь к вам едут ещё и туристы. Испытательный полигон со своим "ядерно-политическим анамнезом" стал туристической локацией №1 в Абайской области. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы по развитию этой отрасли? Ведь ехать будут всё равно!

- Туристы часто приезжают к нам, чтобы посмотреть на полигон. Отрасль развивается, но не сильно. Там нет никакой инфраструктуры. И строить её дороговато. Это ведь полигон, огромные территории. Один объект от другого на расстоянии сотен километров. Есть закрытые участки. Какие-то наработанные локации, конечно, есть. Ими занимаются специализированные компании в сфере туризма. И мы не имеем отношения к землям полигона. Со своей стороны я предлагал открыть в Курчатове музей и гостиницу. В ядерном центре есть музей, но вход туда ограничен, каждый турист не сможет его посетить. Я считаю, нам нужен городской музей.

- Недавно общественность Семея обсуждала такую возможность строительства музея ядерного полигона в Семее.

- В Семее есть своя богатая история, связанная с Абаем, его учениками, казахской интеллигенцией, и многими другими достижениями. Я думаю, что музей нужно открыть именно в Курчатове. Иначе туристы, посетив такой музей в Семее, просто не доедут до нашего города. В придачу к нему у нас есть кварталы, в которых жили учёные в годы работы над ядерным оружием. После музея люди уже могут объехать окрестности полигона. И всё в одном месте. Если говорить о концепции музея, то нужно показывать не беду, не печаль. Мы не должны жить в прошлом. Мы просто должны показывать, было вот так, а теперь - вот так.

- Вы руководите одним из самых загадочных и неоднозначных городов Казахстана. Есть ли ещё в нашей стране предрассудки? Если некоторые думают, что в Семее живут люди с тремя ногами, то, что же говорить о Курчатове?

- У нас некоторые большие чиновники не знали, что такое Курчатов. Они думали, что это где-то в России. Есть и такая категория людей, которая думает, что в Курчатове живут одноглазые, рогатые и трёхухие! Лично я столкнулся с этим. В прошлом году, осенью мы организовали встречу совета ветеранов. Приехал товарищ из Чекомана, недалеко от нас. Ему за 60 лет, и он всю жизнь боялся ехать мимо Курчатова, объезжал его. И когда приехал, сказал, что всю жизнь боялся приближаться, так как думал, что здесь высокая радиация и живут мутанты.

- Вы наверняка приобрели дозиметр, переехав в атомград! Где радиационный фон выше: в Семее или Курчатове?

- В Семее. Причём в два раза. Вы ездите на машине, готовите еду, смотрите телевизор, ходите к врачам. И в Семее это происходит каждый день, этой концентрации больше, и она составляет повышенный радиационный фон. В Курчатове как таковой радиации уже нет. Нет автомобильных пробок, вредных производств. А если учесть, что у нас компактный городок, продуваемый, с рекой и хорошим ландшафтом, то наш город в этом плане намного чище.

Когда я отправился в Курчатов, мои знакомые всерьёз говорили мне: купи дозимтер, купи противогаз! Теперь представляете, как предрассудки мешают посещать этот город?!

- Спасибо за интервью, Болат Тансыкбаевич! Желаем Курчатову и его горожанам раскрыть весь свой потенциал!

Город Курчатов за последние годы демонстрирует снижение моноэкономической зависимости: доля налогов от градообразующего предприятия - Национального ядерного центра РК - уменьшилась с 70% до 48%, что отражает диверсификацию экономики.

В 2022-2025 годах доходы города выросли с 1,8 до 3 млрд. тенге. Основные направления развития города включают: диверсификацию экономики с поддержкой малого и среднего бизнеса, обновление инфраструктуры и улучшение социальной сферы.

В промышленности появились новые предприятия по производству радиационно-изоляционного кабеля и золотодобывающее ТОО, планирующее увеличить производство в десять раз. В перспективе строятся углехимический комплекс и электростанция на 700 МВт, что создаст 2 500 рабочих мест.

В инфраструктурном плане активно ведётся модернизация жилья, дорог и коммунальных сетей. Завершены реконструкция многоквартирных домов, обновление уличного покрытия и ликвидация очереди на жильё. Значимые проекты - ремонт трубопроводов, модернизация котельных, благоустройство набережной и общественных пространств.

Важным в Курчатове считают строительство придорожного сервисного комплекса и обновление железнодорожного вокзала. Социальная сфера получила новый импульс после открытия Дома детского творчества, обновления городской больницы. Ведётся строительство спортивного комплекса, молодёжного центра и ремонт школ в рамках национальной программы.