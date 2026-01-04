Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону "абсолютно необходима" Гренландия, а также допустил дальнейшие вмешательства Соединённых Штатов во внутренние дела других государств. Об этом сообщает журнал The Atlantic, автор которого пересказал свою беседу с американским лидером, передает BAQ.KZ.

По данным издания, разговор состоялся в гольф-клубе Трампа в Уэст-Палм-Бич. В ходе беседы политик назвал Гренландию, являющуюся автономной территорией Дания — члена НАТО, — стратегически важным регионом, "окружённым российскими и китайскими кораблями".

"Нам абсолютно необходима Гренландия", — заявил Трамп, обсуждая вопросы национальной безопасности и обороны.

Рассуждая о возможных действиях США за рубежом, он также допустил сценарии силового вмешательства и смены политических режимов.

"Восстановление и смена режима — как бы вы это ни называли — лучше, чем то, что у вас есть сейчас. Хуже уже не будет", — приводит журнал слова Трампа.

Издание отмечает, что эти заявления прозвучали на фоне обсуждения ситуации в Венесуэла и роли Делси Родригес, занимающей один из ключевых постов в руководстве страны. По словам Трампа, ей "придётся заплатить очень высокую цену, возможно, даже большую, чем Николас Мадуро", если она "не поступит правильно".

При этом автор материала подчёркивает, что резкий тон этих высказываний контрастировал с последующими заявлениями Трампа: спустя несколько часов он, по версии издания, уже высказывался о Родригес в более благожелательном ключе.