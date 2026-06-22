«Нам нужна прогрессивная молодежь»: президент встретился с казахстанцами в Европе

В рамках официального визита в Брюссель Касым-Жомарт Токаев провел встречу с соотечественниками, которые учатся и работают в Бельгии. Главными темами беседы стали недавний референдум по Конституции и роль прогрессивной молодежи в будущем страны. В начале встречи глава государства поздравил соотечественников с принятием нового Основного закона, который вступит в силу 1 июля.

Президент подчеркнул, что на всенародном референдуме граждане сплоченно проголосовали за документ, который станет главным ориентиром для всей нации. Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что поддержка молодого поколения — это неотъемлемая часть долгосрочной государственной политики.

Нашей стране нужна такая образованная, прогрессивная и интеллектуальная молодежь, как вы. Где бы я ни находился, я всегда оказываю поддержку молодежи... Потому что, где бы вы ни находились, вы остаетесь казахами. Мы должны быть передовой, справедливой страной. Для того, чтобы построить такое государство, нам всем необходимо сплотиться и самоотверженно трудиться, — заявил президент.

Глава государства добавил, что в новой Конституции развитие науки, образования и инноваций закреплено в качестве стратегического приоритета страны, а также призвал молодежь активно осваивать иностранные языки. Представители казахстанской диаспоры и студенчества поделились своими успехами и планами.

Студент третьего курса престижного Лёвенского католического университета Алим-Сери Махамбетали рассказал о проектах Ассоциации казахстанских студентов в Бельгии, а Аружан Болатбекова презентовала работу языкового клуба Kazakh Speaking Club в Брюсселе. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал всем соотечественникам успехов в учебе и профессиональной деятельности.