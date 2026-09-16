«Нам нужны люди и оборудование»: французские полицейские вышли на протест

Во Франции сотрудники полиции вышли на улицы с требованиями увеличить финансирование, численность личного состава и оплату за риск. В Париже несколько сотен полицейских собрались на Елисейских полях и направились к Национальному собранию. Одно из главных требований профсоюзов — повысить специальную надбавку за риск (ISSP), которая не индексировалась с 2019 года. Профсоюз Alliance Police Nationale также требует дополнительных ресурсов для административного, технического и криминалистического персонала.

По оценке организации, полиции ежегодно не хватает от 300 до 500 млн евро. В профсоюзах заявляют и о нехватке сотрудников, из-за которой растёт нагрузка на действующий личный состав.

Нам нужно оборудование, нам нужны люди, нам нужно, чтобы это признавалось в зарплате, — рассказал один из полицейских в Ренне, описывая условия работы как тревожные.

Напряжённость между профсоюзами и Министерством внутренних дел Франции сохраняется уже несколько месяцев. 4 сентября представители Alliance, Un1té и UNSA Police встретились с главой МВД Лораном Нуньесом. По итогам переговоров профсоюзы заявили, что существенного прогресса по их бюджетным требованиям достичь не удалось.

Профсоюзы также недовольны повышением окладов комиссаров на фоне бюджетных ограничений и переносом повышения в звании до бригадира-шефа для нескольких тысяч полицейских с 1 января на 1 июля 2027 года. Теперь профсоюзы требуют от правительства конкретных обязательств при подготовке бюджета на 2027 год. Дополнительное давление создают предстоящие в декабре профессиональные выборы в национальной полиции.