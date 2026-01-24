Чемпион Европы 2016 уже прибыл в Казахстан, с ним уже фотографируются любители футбола, сообщает BAQ.kz.

40-летний португальский полузащитник Луиш Нани согласовал условия годового контракта с казахстанским клубом "Актобе". По данным российского инсайдера Ивана Карпова, зарплата Нани составит 70 тысяч долларов в месяц — самая высокая в истории казахстанской премьер-лиги, что принесёт ему около 840 тысяч долларов за сезон.

Футболист уже прибыл в Алматы и начал знакомство с казахстанскими любителями футбола. Если его всё устроит, роль Нани в клубе будет шире футбольного поля: он станет играющим менеджером по международному продвижению "Актобе".

Нани известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", с которым четырежды выигрывал АПЛ, дважды Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, четырежды Суперкубок Англии и клубный чемпионат мира. В разные годы он также играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адана Демирспор" и "Эштрелу".