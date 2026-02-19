Нани столкнулся с "проблемой звездного уровня" в Актобе
Новичок ФК "Актобе" Нани, вернувшийся в профессиональный футбол после года паузы, столкнулся с неожиданной сложностью при переезде в город.
Сегодня 2026, 05:39
78Фото: Sportbox
Новичок ФК "Актобе" Нани, вернувшийся в профессиональный футбол после года паузы, столкнулся с неожиданной сложностью при переезде в город, сообщает BAQ.kz.
По информации клуба, в Актобе нет свободных президентских номеров в отелях и квартир, обеспечивающих максимальную приватность — переезд звезды мирового футбола вызвал настоящий ажиотаж среди жителей и болельщиков.
Нани подписал однолетний контракт с "Актобе" и готовится к тренировкам в Турции, после чего команда на время базирования переместится в Шымкент, принимая соперников на матчах в Туркестане. За сборную Португалии футболист провел 112 игр и забил 24 гола, а на первом совместном сборе его команда уступила "Уфе" со счетом 0:1.
Клуб активно ищет варианты жилья, чтобы обеспечить комфорт и безопасность знаменитого игрока.
