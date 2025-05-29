Инцидент с жестоким обращением к животным, произошедший вечером 25 мая 2025 года в одном из городских зоопарков, получил продолжение. Правонарушитель установлен — им оказался несовершеннолетний подросток, передаёт BAQ.KZ.

Согласно официальной информации, личность нарушителя была установлена благодаря видеозаписям и свидетельствам очевидцев. С подростком и его родителями была проведена профилактическая беседа, взята объяснительная. В соответствии с законодательством РК, он привлечён к административной ответственности.

Администрация зоопарка подчёркивает, что безопасность животных — приоритетная задача.

"Подобные случаи опасны не только для животных, но и для общества в целом. Просим всех посетителей строго соблюдать правила посещения зоопарка", — говорится в официальном заявлении учреждения.

Ранее стало известно, что около 18:00 25 мая посетитель перелез через ограждение вольера и ударил страуса. Он также намеренно пугал других животных. Инцидент был снят на видео и вызвал широкий общественный резонанс в соцсетях.

Администрация учреждения поблагодарила всех неравнодушных граждан, выразивших поддержку: