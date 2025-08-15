Сегодня днём, в центре Семея, на пересечении улиц Дулатова и Козбагарова, напротив здания центрального отдела полиции, двое мужчин избили своего знакомого и нанесли ему несколько ножевых ранений, передает BAQ.KZ.

Инцидент попал на видео и быстро распространился в социальных сетях. По данным департамента полиции, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Пострадавший был госпитализирован. По предварительной информации, конфликт произошёл на почве личной неприязни. В соответствии со статьёй 201 УПК РК, иные подробности досудебного расследования не разглашаются.