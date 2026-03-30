Нападение с ножом в школе Атырау: мать подозреваемого заявила о буллинге
Мать подростка, подозреваемого в нападении с ножом в школе BINOM в Атырау, заявила, что причиной произошедшего стал буллинг, сообщает BAQ.KZ.
По ее словам, сын на протяжении последних двух лет подвергался давлению со стороны сверстников. Особенно, как утверждает женщина, девочки насмехались над ним из-за внешности и по незначительным поводам.
Она также отметила, что администрация школы была осведомлена о происходящем, однако не приняла достаточных мер для решения проблемы.
Обстоятельства инцидента
При этом в данной версии есть ряд противоречий.
Сообщается, что 13 марта подросток пришел в школу не в свою смену. По предварительным данным, он сказал охраннику, что забыл в классе очки, и таким образом прошел внутрь здания.
После этого он несколько раз ударил ножом ученицу восьмого класса, которая была на год младше.
Пострадавшая получила ранения в область шеи, груди и рук. Наиболее тяжелые удары пришлись на грудную клетку.
После нападения
После случившегося подросток пытался покончить с собой. Он поднялся на третий этаж и намеревался выпрыгнуть из окна, однако его успели остановить.
Пострадавшая девочка выжила. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 24 и части 3 статьи 99 Уголовного кодекса РК (покушение на убийство).
Что сейчас
В настоящее время ученик 9 класса находится в следственном изоляторе.
По неофициальной информации, пострадавшая школьница выписана домой и проходит амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось о задержании подростка, ранившего школьницу в Атырау.
Также отмечается, что в регионе уже происходили похожие случаи. Так, 5 февраля в городе Кульсары десятиклассник после конфликта со сверстниками напал на них и скрылся с территории школы. В результате двое учеников получили легкие травмы.
По итогам служебной проверки директор школы получил строгий выговор и позже уволился по собственному желанию.
В том случае мать нападавшего также заявляла о буллинге.
Самое читаемое
- Производство сухих строительных смесей запустили в Жамбылской области
- Вахтовики прокомментировали массовую драку в Усть-Луге
- В Атырауской области обнаружены предметы, похожие на фрагменты дрона
- Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии
- No Kings: 8 миллионов человек вышли на протесты в США