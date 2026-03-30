Мать подростка, подозреваемого в нападении с ножом в школе BINOM в Атырау, заявила, что причиной произошедшего стал буллинг, сообщает BAQ.KZ.

По ее словам, сын на протяжении последних двух лет подвергался давлению со стороны сверстников. Особенно, как утверждает женщина, девочки насмехались над ним из-за внешности и по незначительным поводам.

Она также отметила, что администрация школы была осведомлена о происходящем, однако не приняла достаточных мер для решения проблемы.

Обстоятельства инцидента

При этом в данной версии есть ряд противоречий.

Сообщается, что 13 марта подросток пришел в школу не в свою смену. По предварительным данным, он сказал охраннику, что забыл в классе очки, и таким образом прошел внутрь здания.

После этого он несколько раз ударил ножом ученицу восьмого класса, которая была на год младше.

Пострадавшая получила ранения в область шеи, груди и рук. Наиболее тяжелые удары пришлись на грудную клетку.

После нападения

После случившегося подросток пытался покончить с собой. Он поднялся на третий этаж и намеревался выпрыгнуть из окна, однако его успели остановить.

Пострадавшая девочка выжила. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 24 и части 3 статьи 99 Уголовного кодекса РК (покушение на убийство).

Что сейчас

В настоящее время ученик 9 класса находится в следственном изоляторе.

По неофициальной информации, пострадавшая школьница выписана домой и проходит амбулаторное лечение.

Мать подозреваемого считает, что произошедшее необходимо рассматривать в контексте буллинга.

Также отмечается, что в регионе уже происходили похожие случаи. Так, 5 февраля в городе Кульсары десятиклассник после конфликта со сверстниками напал на них и скрылся с территории школы. В результате двое учеников получили легкие травмы.

По итогам служебной проверки директор школы получил строгий выговор и позже уволился по собственному желанию.

В том случае мать нападавшего также заявляла о буллинге.