В одной из школ города Атырау была ранена ученица 8 класса, передает BAQ.kz.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Пострадавшую доставили в областную детскую больницу.

По предварительной информации, ранение острым предметом ей нанёс ученик 9 класса.

По информации Департамента полиции Атырауской области, подозреваемый задержан.

«Мальчика вместе с родителями доставили в отдел полиции. Все процессуальные действия проводятся в присутствии законных представителей», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Родителей подростка также привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.