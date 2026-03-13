Ученицу ранили в школе Атырау
По предварительной информации, ранение острым предметом ей нанёс ученик 9 класса.
В одной из школ города Атырау была ранена ученица 8 класса, передает BAQ.kz.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Пострадавшую доставили в областную детскую больницу.
По предварительной информации, ранение острым предметом ей нанёс ученик 9 класса.
По информации Департамента полиции Атырауской области, подозреваемый задержан.
«Мальчика вместе с родителями доставили в отдел полиции. Все процессуальные действия проводятся в присутствии законных представителей», – ответили в ведомстве на запрос редакции.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Родителей подростка также привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
