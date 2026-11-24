В Акмолинской области трое мужчин ночью в масках ворвались в жилой дом, избили хозяев и, угрожая обрезом охотничьего ружья, потребовали деньги и ценности. Суд осудил их за грабеж, но Генеральная прокуратура настояла, что это разбой. Теперь дело рассмотрят заново.

Нападавшие забрали имущество больше чем на 4 млн теңге. Одного из потерпевших они связали, а остальных, кто был в доме, заперли в погребе.

Генпрокуратура подала кассационный протест. Там указали, что потерпевшие восприняли угрозу оружием как реальную и опасную для жизни и здоровья. То, что нападавшие не стреляли или что неизвестно, было ли ружье исправно, само по себе не исключает разбоя.

Разница между этими преступлениями существенная. Разбоем считается нападение ради кражи имущества с насилием, опасным для жизни или здоровья, или с угрозой такого насилия. При этом важны не только последствия, но и то, как совершено нападение, какое насилие применили и насколько реальной была угроза для потерпевших.

Кассационный суд согласился с прокуратурой, отменил прежние решения и направил дело на новое рассмотрение.