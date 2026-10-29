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Нападение у посольства Израиля в Сербии: подозреваемого застрелили

29 Октября 2026, 06:37
АВТОР
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Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved 29 Октября 2026, 06:37
29 Октября 2026, 06:37
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Фото: Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

В Белграде вооружённый ножами мужчина напал на полицейского, охранявшего посольство Израиля. Силовик открыл огонь и убил нападавшего. Власти Сербии рассматривают произошедшее как террористическое нападение. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что нападавший ранил офицера в лицо. У него обнаружили два ножа.

После нападения в Сербии повысили уровень террористической угрозы и усилили охрану ключевых объектов. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило попытку теракта. В ведомстве подчеркнули, что на момент происшествия посольство было закрыто и никто из его сотрудников не пострадал.

Инцидент напоминает нападение в июне 2024 года, когда мужчина с арбалетом ранил полицейского у того же посольства. Тогда нападавшего также застрелили.

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