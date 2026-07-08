Нападение в школе Германии: ранены две девочки

В немецкой федеральной земле Бавария произошло нападение в гимназии Welfen-Gymnasium в городе Шонгау. В результате инцидента тяжелые ранения получили как минимум две 13-летние школьницы. По подозрению в нападении задержан 16-летний подросток.

По данным полиции, атака произошла как на территории школы, так и рядом с ней. После происшествия подозреваемый скрылся, однако вскоре был задержан. Правоохранители считают, что он действовал в одиночку, признаков участия других лиц пока не обнаружено. Личность пострадавших официально не раскрывается. Известно, что жизни обеих девочек в настоящее время ничего не угрожает.

По информации немецких СМИ, у задержанного были нож и пистолет. При этом полиция пока не подтвердила официально, каким именно оружием были причинены ранения. Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн сообщил, что подозреваемый является гражданином Хорватии, проживал вместе с родителями и ранее проходил психиатрическое лечение. Следователи также выясняют, учится ли он сейчас в этой гимназии или был ее бывшим учеником.

После нападения территория школы была оцеплена, к месту происшествия стянули многочисленные силы полиции и экстренных служб. Для эвакуации и оказания помощи пострадавшим задействовали несколько санитарных вертолетов. Родителей и родственников школьников направили в специально организованный пункт при пожарной части, а жителей города попросили не приближаться к району происшествия.