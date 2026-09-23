Нападение во время выездного массажа в Астане: полиция задержала мужчину

В Астане полиция начала досудебное расследование после заявления девушки об изнасиловании. Ее историю в социальной сети Threads опубликовала президент фонда Human Rights Lawyers Ляззат Ракишева, передает BAQ.KZ.

Что произошло

По словам девушки, произошедшее случилось 4 июля. Она рассказала, что имеет медицинское образование, прошла дополнительное обучение и оказывала услуги лечебного массажа.

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Ранее к ней на сеанс приходил мужчина, который после массажа интересовался интимными услугами. Девушка отказала и заблокировала его номер.

Примерно через месяц мужчина связался с ней с другого номера и попросил приехать на лечебный массаж. Девушка утверждает, что заранее несколько раз предупредила об отсутствии интимных услуг.

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Прибыв по указанному адресу, она узнала того же клиента. По словам девушки, во время массажа мужчина начал требовать от нее действий, не связанных с оказываемой услугой. После отказа она решила уйти.

Как утверждает девушка, мужчина не позволил ей покинуть квартиру, избил и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Она также заявила, что он угрожал ей ножом.

Девушка пыталась выбраться из квартиры и звала на помощь из окна. Ее заметили находившиеся во дворе люди. Позже ей удалось выйти из квартиры и обратиться к очевидцам за помощью. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

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Что сообщили в полиции

В пресс-службе Департамента полиции Астаны BAQ.KZ сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование.