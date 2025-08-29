В Астане начали устанавливать камеры видеонаблюдения в автомобилях скорой помощи вместо введения охраны, передает BAQ.KZ.

Такой шаг власти объясняют необходимостью усилить безопасность врачей и пациентов после десятков нападений на медиков.

За последние три года в городе зафиксировано 66 случаев агрессии в отношении бригад скорой. Чтобы снизить риски, акимат принял решение оснастить санитарный транспорт современными системами видеорегистрации.

Первая машина уже получила четыре камеры, видеорегистратор с GSM-модулем и монитор. Картинка в режиме реального времени поступает в диспетчерскую службу и Центр оперативного управления полиции, что позволяет силовикам моментально реагировать на угрозы.

До конца года оборудовать планируется 100 автомобилей. В службе скорой помощи инициативу поддержали, отметив, что камеры помогут не только защитить врачей, но и снизить количество ДТП с их участием.

Проект реализуется совместно с Управлением цифровизации и государственных услуг города.