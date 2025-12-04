Количество граждан Китая, воспользовавшихся услугами казахстанских гостиниц в III квартале 2025 года, выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений с 2010 года — 84,5 тыс. человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Рост числа туристов из Китая наблюдается уже четыре года подряд. Эксперты связывают тенденцию с восстановлением турпотока после пандемии и введением безвизового режима для граждан КНР в середине 2022 года. Так, если в 2020 году показатель был почти нулевым, то уже в 2021 году он увеличился в 2,2 раза, в 2022 — в 3,2 раза, в 2023 — в 3,6 раза, а в 2024 году рост составил 58%.

За девять месяцев 2025 года гостиницы Казахстана обслужили 182,8 тыс. граждан Китая — на 44% больше, чем годом ранее.

С середины 2023 года Китай занимает второе место среди стран, граждане которых чаще всего останавливаются в казахстанских гостиницах. При этом разрыв с лидером — Россией — стремительно сокращается.

Если во II квартале 2023 года доля россиян составляла 42% всех постояльцев-нерезидентов, то сейчас — 31%. Доля Китая за это время выросла с 9% до 18%.

Индия, которая ранее демонстрировала взрывной рост благодаря введению безвизового режима, сейчас теряет темпы: в III квартале снижение составило 14%, а за девять месяцев — лишь +3% г/г. Тем не менее страна удерживает третье место в топ-5.

В целом за июль–сентябрь число иностранных постояльцев казахстанских гостиниц увеличилось на 15% и достигло 463,9 тыс. человек. За девять месяцев рост составил 12% — 1,1 млн человек.

Эксперты отмечают, что данные по гостиницам отражают лишь часть въездного туризма, поскольку многие иностранцы не пользуются услугами отелей. Последняя полная статистика за 2024 год показывает, что Казахстан посетили 10,4 млн въездных туристов.

Основной поток составляли граждане Узбекистана, России и Кыргызстана. Китай занял пятое место — 449,6 тыс. человек.