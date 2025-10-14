Напрямую затрагивает судьбу страны - Президент о Парламентской реформе
Президент Касым-Жомарт Токаев провёл первое заседание Рабочей группы по парламентской реформе, подчеркнув ключевую роль предстоящих изменений в политической системе Казахстана, передает BAQ.KZ.
В своём вступительном слове Глава государства отметил исключительную важность стоящей перед страной задачи.
"Сегодня мы проводим первое заседание Рабочей группы по парламентской реформе. Как известно, на прошлой неделе я подписал Указ о создании этой специальной Рабочей группы. Парламентская реформа — это исключительно важная и ответственная задача, стоящая перед нашей страной", — заявил Президент.
По словам Токаева, реформирование законодательной ветви власти должно происходить максимально открыто и с широким общественным участием.
"В своём Послании я чётко обозначил, что данный вопрос требует всестороннего обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде, а также в Парламенте", — напомнил он.
На первом заседании Рабочей группы собрались представители Парламента, Администрации Президента, Правительства, политических партий, а также известные юристы, учёные и общественные деятели. Президент подчеркнул значимость их участия:
"Все они — известные в стране граждане, специалисты в различных областях", — отметил он.
Обращаясь к членам группы, Токаев выразил уверенность в серьёзности подхода и ответственности каждого из них.
"Хочу вновь подчеркнуть: парламентская реформа — это вопрос, напрямую затрагивающий судьбу страны и нашего народа. Уверен, что каждый член Рабочей группы, глубоко осознавая возложенную на него историческую миссию, приложит все усилия для активной работы", — заключил Президент.
