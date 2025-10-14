Президент Касым-Жомарт Токаев провёл первое заседание Рабочей группы по парламентской реформе, подчеркнув ключевую роль предстоящих изменений в политической системе Казахстана, передает BAQ.KZ.

В своём вступительном слове Глава государства отметил исключительную важность стоящей перед страной задачи.

"Сегодня мы проводим первое заседание Рабочей группы по парламентской реформе. Как известно, на прошлой неделе я подписал Указ о создании этой специальной Рабочей группы. Парламентская реформа — это исключительно важная и ответственная задача, стоящая перед нашей страной", — заявил Президент.

По словам Токаева, реформирование законодательной ветви власти должно происходить максимально открыто и с широким общественным участием.

"В своём Послании я чётко обозначил, что данный вопрос требует всестороннего обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде, а также в Парламенте", — напомнил он.

На первом заседании Рабочей группы собрались представители Парламента, Администрации Президента, Правительства, политических партий, а также известные юристы, учёные и общественные деятели. Президент подчеркнул значимость их участия:

"Все они — известные в стране граждане, специалисты в различных областях", — отметил он.

Обращаясь к членам группы, Токаев выразил уверенность в серьёзности подхода и ответственности каждого из них.