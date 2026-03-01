Эскалация конфронтации между США, Израилем и Ираном вызвала рост напряжённости и обеспокоенности в регионе. В этих условиях эксперты оценивают потенциальное влияние происходящего на страны Ближнего Востока. Корреспондент BAQ.KZ обсудил тему с политологом Таиром Нигмановым.

Политолог Таир Нигманов считает, что нынешнее обострение не стоит оценивать однозначно как «ожидаемое» или «неожиданное». По его словам, многое в подобных ситуациях определяется стилем внешней политики Дональда Трампа, который нередко делает ставку на давление и эффект непредсказуемости.

«Дело в том, что у Дональда Трампа весьма специфичный способ ведения внешней политики. Он пытается всё время продемонстрировать, что готов на всё. Он регулярно сыплет угрозами, постоянно озвучивает свои желания — вплоть до самых, скажем так, фантастических. И что-то из этого исполняет, что-то — нет. Примером достаточно жёстких решений до недавнего времени, например, называли историю давления на руководство Венесуэлы и Николаса Мадуро. В чём смысл такого метода ведения внешней политики? Он заключается в том, что Трамп играет на непредсказуемости. То есть никто, кроме него самого и, возможно, его ближайшего окружения, не может предполагать, чего он хочет: где он блефует, а где действительно готов идти до конца, переходя даже к самым жёстким мерам, — и этим самым склонять страны к сотрудничеству», - сказал политолог.

Говоря о роли Ирана в регионе, политолог Таир Нигманов отмечает, что Тегеран остаётся одним из ключевых игроков Ближнего Востока и конкурирует за влияние с рядом крупных держав. По его словам, важным фактором в этой борьбе остаётся религиозное измерение.

«Иран — один из главных претендентов на региональное лидерство в этом регионе. Наряду со странами, которые тоже могут претендовать на лидерство, — это, разумеется, Саудовская Аравия, Турция и Израиль. В принципе, это ключевые государства, которые являются ведущими региональными игроками. И своё влияние они распространяют по-разному. Разумеется, очень важно влияние религии — особенно в контексте постоянного противостояния между Саудовской Аравией и Ираном. Как всем хорошо известно, Иран — теократическое шиитское государство, Саудовская Аравия — суннитское. Их противостояние местами иногда приобретает форму вооружённых столкновений»,- высказался он.

Эксперт отмечает, что повторяющиеся удары по Ирану и внутренние проблемы страны постепенно подтачивают её устойчивость, что может повлиять на расклад сил в регионе.

«Столь серьёзные — уже во второй раз за чуть больше чем полгода — удары по Ирану всё равно сказались на стране. Риал взлетел до невиданных высот, и это тоже влияет на ситуацию. Несмотря на все преимущества и на все механизмы, которые Иран выработал за годы изоляции, внутренние резервы не безграничны. Кроме того, стоит вспомнить и очень длительные внутренние протесты. В общем и целом всё это приводит к ослаблению Ирана, а значит — и к ослаблению его амбиций на региональное лидерство и, как следствие, к перераспределению баланса сил», - добавил эксперт.

На фоне резкой эскалации в регионе всё чаще звучат опасения о риске Третьей мировой войны. Однако, по мнению политолога Таира Нигманова, несмотря на рост напряжённости, говорить о глобальном конфликте пока преждевременно.