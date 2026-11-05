Наравне с Индией: Казахстан возглавил мировой рейтинг по поддержке электромобилей

Казахстан разделил с Индией первое место среди 30 стран по мерам государственной поддержки электротранспорта. В общем рейтинге распространения электромобилей страна стала лучшей в Центральной Азии.

Рейтинг подготовила консалтинговая компания Kept. В нем 30 стран, на которые приходится более 95% мирового рынка электромобилей, а оценивали их по 20 критериям в четырех категориях: парк электротранспорта, инфраструктура, меры господдержки и развитие производства. Данные актуальны на июль 2026 года.

В категории «Меры государственной поддержки» Казахстан и Индия набрали по 18 баллов и обошли Южную Корею, Беларусь, Саудовскую Аравию, Китай, Германию и США. Высшие оценки страна получила за льготы по транспортному налогу и ввозной пошлине на электромобили, а еще за меры поддержки производителей.

В общем зачете Казахстан занял 18-е место с 40 баллами. Из стран Центральной Азии в рейтинг вошел еще Узбекистан, он на 19-м месте с 37 баллами.

Лидирует Китай с 78 баллами, где ездят около 30 млн электромобилей и работают 4,7 млн зарядных станций. Следом идут Южная Корея, Германия, Индия и США.

Авторы исследования отмечают, что в Казахстане развивается собственное производство. В конце 2025 года совместно с Astana Motors начали выпускать электробусы BYD, которые должны постепенно заменить старые дизельные автобусы в Алматы и Астане. Костанайский завод «СарыаркаАвтоПром» собирает электробусы, их уже поставляли в Актау, Астану и другие регионы.

Серийное производство электромобилей в стране запланировано на 2027 год, в Казахстане локализуют выпуск машин Li Auto и BYD.