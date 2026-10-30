Нарисовали и оживили: в Алматы дошкольники превратили свои рисунки в 3D-анимацию

В одном из детских садов Алматы привычное занятие по рисованию превратили в эксперимент с искусственным интеллектом. Дети нарисовали морских обитателей, а цифровые технологии помогли превратить их рисунки в движущиеся трехмерные изображения.

Дошкольники начали с обычных рисунков рыб и других обитателей подводного мира. Затем изображения обработали с помощью цифровых инструментов, получив анимированные 3D-образы.

Так организаторы занятия продемонстрировали один из способов знакомства детей с современными технологиями через творчество.

Подобные образовательные подходы изучают в Сингапуре, Китае и Финляндии. Теперь такой формат представили в Алматы.

Тема цифровизации образования получила особое внимание в Казахстане. В своем Послании от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость развития искусственного интеллекта и подготовки граждан к работе с новыми технологиями.

Алматинский опыт показывает, как цифровые инструменты могут дополнять привычные творческие занятия. Дети получают возможность увидеть свои рисунки в движении, а педагоги могут сочетать художественное творчество с первыми представлениями о цифровых технологиях.