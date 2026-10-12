Наркобизнес через Telegram: предполагаемого лидера ОПГ экстрадировали из России

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в организации преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом психотропных веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, мужчина создал и возглавил организованную преступную группу, которая производила и распространяла мефедрон в Алматы и других регионах страны.

С 2021 года он привлекал к незаконной деятельности людей, нуждавшихся в деньгах. Одни участники занимались изготовлением и фасовкой психотропных веществ, другие отвечали за их перевозку и сбыт. Действия сообщников организатор координировал дистанционно через мессенджер Telegram.

В 2024 году по его указанию в Алматы оборудовали несколько нарколабораторий. Во время изготовления психотропных веществ в одной из них двое участников получили тяжелое химическое отравление и скончались. Несмотря на произошедшее, незаконное производство продолжилось — к деятельности привлекли новых исполнителей.

19 сентября 2024 года сотрудники полиции пресекли работу одной из лабораторий. При обысках изъяли более 24 кг химических веществ, оборудование, средства защиты и готовую продукцию.

В июле 2025 года подозреваемого задержали в Российской Федерации. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана его экстрадировали на родину для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

За инкриминируемые деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.